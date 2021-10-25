Кабмін скасував самоізоляцію для жителів ОРДЛО – є умова

Правила в'їзду для невакцинованих жителів окупованих територій змінені з 25 жовтня

Україна скасувала самоізоляцію для жителів окупованих територій / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна скасувала самоізоляцію для жителів окупованих територій, але їм потрібно мати при собі запрошення на вакцинацію від COVID з українським ідентифікатором.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як отримати запрошення на вакцинацію?

Записатися на вакцинацію і отримати необхідне запрошення можна в одному з центрів вакцинації і пунктів, розташованих на території Донецької, Луганської та Херсонської областей в територіальній близькості до КПВВ. Перелік цих пунктів і центрів – за посиланням.

Запис проходить за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з питань протидії COVID-19 або за допомогою чату на сайті МОЗ.

Додаток "Вдома" оновився

Крім скасування самоізоляції зміни стосуються оновлення програми "Вдома" для українців, які перетинають КПВВ і державний кордон на в'їзд в Україну.

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Що змінилося?

Додаток більше не буде відслідковувати геолокацію, а через 72 години буде деактивовано. Для реєстрації в додатку "Вдома" або на офіційному порталі потрібно вказати особисті та паспортні дані, засіб зв'язку і місце самоізоляції.

Протягом 72 годин до вищевказаних даних, в додатку повинен з'явитися результат ПЛР-тесту або тесту на антиген. Якщо тест покаже негативний результат, додаток "Вдома" можна буде видалити. У разі підтвердження діагнозу COVID-19 варто звернутися до свого сімейного лікаря.

У той же час, якщо людина з якихось причин не здала тест після перетину кордону або КПВВ, через 72 години додаток буде вимкнено а інформація автоматично передається в правоохоронні органи.

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