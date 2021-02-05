Кабмін планує послабити карантин – Степанов

Кабінет Міністрів продовжить карантин до 30 квітня, однак обмеження будуть послаблені.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, планується:
- продовжити час роботи закладів громадського харчування;
- дозволити проведення заходів з 50% заполненностью залів з розрахунку не більше 1 людини на 5 кв. м.
Водночас посилити правила можуть в певних регіонах в разі зміни епідеміологічної ситуації – якщо два критерії одночасно перевищують встановлені норми.
Міністр додав, що при жорсткому карантині громадський транспорт не закриватимуть.
Як повідомлялося раніше, після закінчення січневого локдауну країна живе в загальнонаціональному карантині з обмеженнями "помаранчевої зони" до кінця лютого. Однак уряд буде не просто продовжувати його, а знову введе адаптивний карантин.
Детальніше про заборони і правила адаптивного карантину читайте в матеріалі "Сьогодні".
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