Кабмін затвердив число новобранців весни 2021 року: звідки, куди і скільки призвуть

На строкову службу має прийти 14 тисяч військовослужбовців

Кабінет міністрів затвердив кількісний склад громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, а також визначив обсяг видатків для проведення призову у квітні-червні 2021 року.

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Про це повідомляє інформаційне агентство "АрміяІнформ".

Усього до війська з різних регіонів планується відправити 14 246 осіб, з них планують набрати до:

Збройних сил України — 6 500 осіб;

Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб;

Національної гвардії — 4 646 осіб;

Держприкордонслужби — 2 500 осіб.

Обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу в квітні — червні 2021 року затверджено у сумі понад 66 млн гривень. Відповідно на одного призовника обсяг видатків становить 4 633 гривні 13 копійок, із них:

4 540 гривень — для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу;

93 гривні 13 копійок — для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення).

Найбільша кількість призовників у Дніпропетровській області – 1340, трохи менше у Харківській – 1013. Найменший набір буде на Луганщині – 236 та Закарпатті – 330. Київ має відрядили до війська 557 новобранців, а столична область – 577.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі пояснили, куди 2021 року відправлять служити призовників.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ №71/2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році".

Новини "Сьогодні" розповідали про примусовий призов до російської армії в окупованому Криму:

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