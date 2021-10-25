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Вже офіційно. Нещеплених співробітників будуть відстороняти – документ

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 жовтня, 15:28
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Роботи проводили протягом 2018-2020 років
Роботи проводили протягом 2018-2020 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ і організацій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти СOVID-19.

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