Вже офіційно. Нещеплених співробітників будуть відстороняти – документ

Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ і організацій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти СOVID-19.
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Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ і організацій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти СOVID-19.
Новина доповнюється
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