Кабмін звільнив главу ХОДА і не тільки. Всі подробиці

Кабінет міністрів сьогодні, 11 серпня, прийняв ряд кадрових рішень

Айна Тимчук. Фото: kharkivoda.gov.ua

Главу Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук, яка потрапила в скандал з нерухомістю в Криму , Звільнили з посади. Таке рішення ухвалив уряд України 11 серпня.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram . Крім Тимчук, звільнення торкнулися і інших топ-чиновників.

Зокрема, прийнято рішення про відставку першого заступника міністра освіти і науки Миколи Кизима, а також заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрія Вітренка .

Рішенням Кабміну припинені тимчасові повноваження голови правління АТ "Укрзалізниці" Івана Юрика і члена правління Миколи Іванініва. Новим виконувачем обов'язків голови правління української залізниці призначено Олександра Камишин .

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У чому звинуватили Тимчук

Напередодні харківські журналісти провели розслідування, де йшлося про те, що Айна Тимчук у 2015 році оформила довіреність на свого чоловіка Андрія Тимчука для продажу її готелю "Асторія" в Криму, який використовувала окупована влада.

В цьому ж розслідувані вже колишній чоловік Айни Тимчук Андрій Тимчук, який очолює місцеву "Укртрансбезпеку", розмовляючи з потенційним покупцем готелю, заявляє що давав хабаря українським силовикам за закриття справи про фінансування тероризму через ведення бізнесу в Криму.

Нагадаємо, Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.

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Її екс-чоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники звертались до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія та Айну Тимчуків.

Раніше ми повідомляли, що голова поліції Києва Крищенко подав у відставку .

. Також нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенко з посади заступника міністра внутрішніх справ, який працював з Аваковим з 2014 року.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: