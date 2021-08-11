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Кабмін звільнив главу ХОДА і не тільки. Всі подробиці

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
11 серпня, 14:38
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Кабінет міністрів сьогодні, 11 серпня, прийняв ряд кадрових рішень
Айна Тимчук. Фото: kharkivoda.gov.ua
Айна Тимчук. Фото: kharkivoda.gov.ua

Главу Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук, яка потрапила в скандал з нерухомістю в Криму , Звільнили з посади. Таке рішення ухвалив уряд України 11 серпня.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram . Крім Тимчук, звільнення торкнулися і інших топ-чиновників.

Зокрема, прийнято рішення про відставку першого заступника міністра освіти і науки Миколи Кизима, а також заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрія Вітренка .

Рішенням Кабміну припинені тимчасові повноваження голови правління АТ "Укрзалізниці" Івана Юрика і члена правління Миколи Іванініва. Новим виконувачем обов'язків голови правління української залізниці призначено Олександра Камишин .

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У чому звинуватили Тимчук

Напередодні харківські журналісти провели розслідування, де йшлося про те, що Айна Тимчук у 2015 році оформила довіреність на свого чоловіка Андрія Тимчука для продажу її готелю "Асторія" в Криму, який використовувала окупована влада.

В цьому ж розслідувані вже колишній чоловік Айни Тимчук Андрій Тимчук, який очолює місцеву "Укртрансбезпеку", розмовляючи з потенційним покупцем готелю, заявляє що давав хабаря українським силовикам за закриття справи про фінансування тероризму через ведення бізнесу в Криму.

Нагадаємо, Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.

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Її екс-чоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники звертались до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія та Айну Тимчуків.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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