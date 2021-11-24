Кабмін посилює карантин у "жовтій зоні": які правила запровадять

Українська влада вводить нові правила для "жовтої зони" карантину – подробиці

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України запроваджує нові правила для областей, що знаходяться у "жовтій зоні" карантину.

Таке рішення влада ухвалила під час засідання Кабміну.

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Які правила запровадять:

Бізнес та громадські установи зможуть працювати лише за вакцинації хоча б однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи одужання). Це стосується й відвідувачів.

Жовтий сертифікат діятиме 30 днів замість 120 днів.

Сертифікати тепер зчитуватимуть через програму "Дія", а не лише перевірятимуть візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку становитиме від 34 до 170 тисяч грн.

Штрафи для порушників

За відсутність маски у громадському транспорті українцям загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.

Штрафи через відсутність ковід-сертифіката або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири .