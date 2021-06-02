Кабмін підняв ціни на бензин і дизель: скільки тепер будемо платити

Тепер середня вартість палива Нафтогазом буде розраховуватися з урахуванням інших витрат

Кабмін вніс зміни до державного регулювання цін на бензин і дизельне паливо, що реалізуються через мережу автозаправних станцій.

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Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

За його словами, тепер середня вартість палива Нафтогазом розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором в сумі 27 дол. США за тонну.

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Як роз'яснив "Сьогодні" заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, Кабмін виправив власне недопрацювання, врахувавши витрати на логістику з поставки палива до споживача.

Вони складають приблизно 27 доларів на тонні, так як імпортне паливо, куплене за європейськими котируванням, саме "переміщуватися" в Україні не може, його треба довезти. У перерахунку це означає, що гранична регульована ціна виросте приблизно на 60 коп/л.

"Якщо 27 доларів поділити на 1250 літрів (щільність бензину 0,75, тому тонна – це 1250 л) – виходить 60 копійок/л, – уточнив Геннадій Рябцев. – Але у нас бензином марки А-95 більшість роздрібних мереж торгує нижче граничної ціни. А ось відомі бренди напевно ціну піднімуть, вони зараз продають по максимально дозволеним цінами. Але їх всього 15% ринку. Тому вибір у споживача є".

Раніше ми вже писали, що Кабмін почав контролювати ціни на паливо.

Нагадаємо, що роздрібні мережі АЗС з 7 по 11 травня підняли ціни на бензин і ДТ в межах 10-50 коп./л і вартість палива не тільки повернулася на рівень початку квітня, але і перевищила його на 10-15 копійок. Експерти заявили, що це пов'язано і з глобальним подорожчанням нафти, і з внутрішніми особливостями українського ринку.