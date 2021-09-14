Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини України

Кабмін ввів "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати і держава піднімає мінімальні роздрібні ціни на алкоголь – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
14 вересня, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кабмін вводить електронні COVID-сертифікати для щеплених людей, а ціни на алкоголь найближчим часом знову зміняться

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Кабмін ввів "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати з привілеями для щеплених

Кабінет Міністрів України прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами, які будуть введені для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, будуть введені електронні COVID-сертифікати для щеплених людей.

Реклама

Щеплені від коронавірусу матимуть свій документ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Щеплені від коронавірусу матимуть свій документ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На Волині розгорівся скандал через бирок для новонароджених в пологовому будинку

У Нововолинську Волинської області в пологовому будинку через скандалу вирішили поміняти дизайн бирок для новонароджених. На бирці було зазначено ім'я дитини, дата народження, час і вагу. Також написано, що "продукт" містить 50% від мами і 50% від тата і зроблений з любов'ю. Не всі позитивно оцінили креативний підхід працівників пологового будинку.

Держава піднімає мінімальні роздрібні ціни на алкоголь

Ціни на алкоголь найближчим часом знову зміняться. Міністерство економіки розробило проєкт постанови про затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію, що дасть можливість в черговий раз підвищити ціни легальним виробникам.

Померла мати Бориса Джонсона

Реклама

Мати прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол померла у віці 79 років. За даними ЗМІ, вона мирно померла в госпіталі в Лондоні. Але при цьому причина смерті не називається. матір британського прем'єра страждала від хвороби Паркінсона . Вона була художницею, але через хворобу їй стало складно продовжувати займатися улюбленою справою.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
1 205 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти