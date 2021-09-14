Кабмін ввів "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати і держава піднімає мінімальні роздрібні ціни на алкоголь – головні новини за ніч

Кабмін вводить електронні COVID-сертифікати для щеплених людей, а ціни на алкоголь найближчим часом знову зміняться

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Кабмін ввів "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати з привілеями для щеплених

Кабінет Міністрів України прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами, які будуть введені для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, будуть введені електронні COVID-сертифікати для щеплених людей.

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Щеплені від коронавірусу матимуть свій документ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На Волині розгорівся скандал через бирок для новонароджених в пологовому будинку

У Нововолинську Волинської області в пологовому будинку через скандалу вирішили поміняти дизайн бирок для новонароджених. На бирці було зазначено ім'я дитини, дата народження, час і вагу. Також написано, що "продукт" містить 50% від мами і 50% від тата і зроблений з любов'ю. Не всі позитивно оцінили креативний підхід працівників пологового будинку.

Держава піднімає мінімальні роздрібні ціни на алкоголь

Ціни на алкоголь найближчим часом знову зміняться. Міністерство економіки розробило проєкт постанови про затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію, що дасть можливість в черговий раз підвищити ціни легальним виробникам.

Померла мати Бориса Джонсона

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Мати прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол померла у віці 79 років. За даними ЗМІ, вона мирно померла в госпіталі в Лондоні. Але при цьому причина смерті не називається. матір британського прем'єра страждала від хвороби Паркінсона . Вона була художницею, але через хворобу їй стало складно продовжувати займатися улюбленою справою.