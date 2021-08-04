Кабмін захопив ветеран АТО: що відомо про чоловіка з гранатою

Сам чоловік кричав на вході в Кабмін, що був сапером і дав зрозуміти, що вміє поводитися з гранатою

Колишній АТОшник загрожує підірвати гранату у будівлі уряду. Колаж "Сьогодні"

Чоловіка з гранатою, який захопив будівлю Кабінету міністрів, звуть Володимир, і він ветеран війни на Донбасі. Про це "Сьогодні" повідомив депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко.

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"Це наш ветеран. Я не знаю, що там за ситуація – може нервовий зрив. Він нормальний адекватний хлопець. Він інвалід війни", – написав він у коментарях до опублікованого відео захоплення Кабміну.

У коментарі "Сьогодні" Антон Головенко розповів, чому чоловік міг увірватися в Кабмін з гранатою.

"Я знаю цю людину, його звуть Володимир, він ветеран-АТОшник. Йому близько 40 років, він живе в Ірпені. Чому прийшов в Кабмін? Можливо, у нього, як у ветерана, було звернення до Кабміну, на яке він отримав відмову", – сказав депутат.

Відзначимо, що сам чоловік кричав на вході в Кабмін, що був сапером. У ЗМІ навіть пишуть, що служив він в "Айдарі".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Кам'янці-Подільському від вибуху на вулиці постраждало шестеро людей, серед поранених дитина.

А у Харкові військовий бігав по дитячому майданчику з гранатою.