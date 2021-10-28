Чи можуть українці залишитись без тепла серед зими? Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України заборонив вимикати подачу тепла до кінця опалювального сезону. У країні достатньо запасів, щоби стабільно пройти цю зиму.
На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
За його словами, незважаючи на світову енергетичну кризу, Україна може стабільно пройти опалювальний сезон.
"Ще одне важливе питання – до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що у опалювальний сезон вся країна буде з теплом", – сказав прем'єр-міністр.
Вартість газу в українських регіонах
- "ETG.UA" – 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 8,94 гривні за кубометр газу;
- "Асканія Енерджі" – 19,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,95 гривні за кубометр газу;
- "Волиньелектрозбут" – 12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу;
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу;
- "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу;
- "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу;
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу;
- "М газ трейдинг" – 36,50 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,18 гривні за кубометр газу;
- "Маргаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 8,79 гривні;
- "Полтавагаз збут" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,80 гривні за кубометр газу;
- "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу;
- "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 31,06 гривні за кубометр газу.
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