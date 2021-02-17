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Кафе і ресторанам дозволили працювати довше, але є умова

17 лютого, 14:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зараз заклади громадського харчування можуть працювати максимум до 23:00, але для "жовтої зони" зробили виняток

В Україні з наступного тижня вводиться адаптивний карантинз поділом України на зони епідеміологічної небезпеки. Кабінет міністрів дозволив продовжити роботу закладів громадського харчування в "жовтій зоні" на годину довше.

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Україна почне адаптивний карантин з "жовтої зони" в усіх областях, а далі кожен конкретний регіон переходитиме на інші зони залежно від епідеміологічної ситуації. Адаптивний карантин стартує з 24 лютого.

"Ми дозволяємо працювати ресторанам, кафе і барам до 24:00. Раніше це було до 23:00", – сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Які умови для "жовтої зони":

  • населені пункти та регіони, де п'ять днів поспіль зростає захворюваність;
  • зайнятість ліжок – від 5 до 50%, не рахуючи дитячих та пологових відділень.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні головний санлікар країни Віктор Ляшко називав умови адаптивного карантину, і які показники для зон.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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Джерело: Сьогодні

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