Як безпечно зануритися в ополонку на Водохреща: показують рятувальники (відео)

Рятувальники рекомендують перед Водохреща тим, хто хоче пірнути в ополонку, бути підготовленими і дотримуватися вказівок та рекомендацій, які слід виконувати під час купання.
Відео з такими рекомендації в своєму YouTube розмістило Головне управління ДСНС України в Києві.
Які правила потрібно пам'ятати
- Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які облаштовані і де будуть чергувати рятувальники та медики.
- Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча від температури тіла.
- Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
- Після купання слід якнайшвидше зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником та одягнутися. Це зменшить холодове навантаження. Одяг та взуття повинні бути сухими.
- Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.
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Кому не можна пірнати
У МОЗ рекомендують, що перед тим, як розпочати планове загартування організму або разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитись з лікарем, оскільки зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров'ям.
Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:
- запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),
- захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),
- хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),
- захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),
- захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),
- хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),
- хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),
- захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
- захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),
- шкірно-венеричні захворювання,
- наявність великих післяопікових рубців.
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