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Як безпечно зануритися в ополонку на Водохреща: показують рятувальники (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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19 січня, 06:30
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Слід дотримуватися елементарних правил, щоб не нашкодити собі та своєму організму
Пірнути в ополонку можуть всі, у кого немає протипоказань.
Пірнути в ополонку можуть всі, у кого немає протипоказань. / Фото: Колаж: Сьогодні

Рятувальники рекомендують перед Водохреща тим, хто хоче пірнути в ополонку, бути підготовленими і дотримуватися вказівок та рекомендацій, які слід виконувати під час купання.

Відео з такими рекомендації в своєму YouTube розмістило Головне управління ДСНС України в Києві.

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Які правила потрібно пам'ятати

  • Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які облаштовані і де будуть чергувати рятувальники та медики.
  • Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча від температури тіла.
  • Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
  • Після купання слід якнайшвидше зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником та одягнутися. Це зменшить холодове навантаження. Одяг та взуття повинні бути сухими.
  • Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

Кому не можна пірнати

У МОЗ рекомендують, що перед тим, як розпочати планове загартування організму або разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитись з лікарем, оскільки зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

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  • запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),
  • захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),
  • хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),
  • захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),
  • захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),
  • хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),
  • хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),
  • захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
  • захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),
  • шкірно-венеричні захворювання,
  • наявність великих післяопікових рубців.

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