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Як безпечно відсвяткувати День незалежності – у МОЗ дали поради

2 серпня 2021 14:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Щоб свято не закінчилося лікарняним ліжком, потрібно дотримуватися правил карантину

Віктор Ляшко назвав групу людей, яким краще утриматися від гучних гулянок

Віктор Ляшко назвав групу людей, яким краще утриматися від гучних гулянок / Фото: Сьогодні

Незважаючи на те, що в Україні зараз невелика захворюваність на ковід, у Міністерстві охорони здоров'я закликають не ігнорувати правила карантину під час масових заходів на День незалежності.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на форумі "Україна 30".

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Під час виступу він озвучив кілька рекомендацій:

  • утриматися від відвідування будь-яких масових заходів, якщо є симптоми ГРВІ або COVID-19 – кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла;
  • не відвідувати заходи особам з групи ризику;
  • утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;
  • завжди дотримуватися дистанції, носити маску і мити руки;
  • не вживати алкоголь під час святкування.

Нагадаємо, Україна святкуватиме 30-річчя незалежності три дні, починаючи з 22 серпня і по 24 число. До Києва з'їдуться багато президентів інших держав, глави церков та інші високопоставлені гості.

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А з 16 серпня всі охочі зможуть споглядати в Софійському соборі Конституцію Пилипа Орлика, яку вперше за 311 років доставлять в Україну.

До речі, поки президент намагається об'єднати українців і весь світ навколо нашої визначної дати, сайт "Сьогодні" завів щоденник Незалежності про те, чим жила Україна рівно 30 років тому.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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