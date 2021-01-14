Як житимемо далі і чи принесе результат: відповіді на головні питання про локдаун

Радуцький вважає, що столиця знову повернеться до "помаранчевих обмежень"

В Україні вже шостий день діють жорсткі карантинні обмеження. "Сьогодні" поспілкувалися з головою парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайлом Радуцьким щодо епідеміологічної ситуації у країні і карантину.

Чи ефективний локдаун?

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Радуцький заявив, що оцінювати ефективність ще рано. При цьому в майбутньому потрібно врахувати два фактори: госпіталізації і важкі випадки, а не тільки кількість хворих за добу.

"Кількість госпіталізацій і важких випадків не скорочується і тримається приблизно на одному рівні. Уже кілька місяців щодоби 1500-2000 українців доставляють до лікарень. Саме ці два фактори потрібно враховувати, оцінюючи необхідність у посилених карантинних обмеженнях", – сказав він.

Чи продовжать локдаун після 24 січня?

Продовжувати дію посиленого карантину не будуть. Радуцький підкреслив, що називати введені правила локдауном – помилка, оскільки справжній локдаун передбачає значно більше обмежень.

"У нас немає заборони на переміщення між частинами країни чи між районами у містах, немає режиму надзвичайного стану, немає комендантської години, працює частина бізнесу (наприклад, інфраструктура зимових видів спорту), які закриті у інших країнах", – додав чиновник.

Як житимуть кияни після локдауну?

Після 24 січня, коли жорсткий карантин закінчиться, влада збирається повернути обмеження, що діяли з 14 листопада, коли всю Україну оголосили "помаранчевою зоною".

"Остаточне рішення прийматиме уряд, керуючись епідеміологічною ситуацією в країні", – уточнив нардеп.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Максим Степанов пояснив, чому в локдаун алкоголь купити можна, а дитячі товари – не можна.

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