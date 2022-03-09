Як будуть вчитися школярі в умовах війни і чи скасують ЗНО: у Міносвіти відповіли

Українські школи змінять традиційну форму навчання уже найближчим часом

Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться українські школярі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Минає два тижні канікул, які були оголошені в школах України в день початку війни 24 лютого. Тепер освітній процес планують поновити в регіонах, де це можливо.

Про таке повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону UAРазом.

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Як відомо, багато мешканців з дітьми було евакуйовано на захід України в безпечні території і за межі нашої країни – у Польщу, Словаччину, країни Балтії.

"Канікули закінчилися. Ми ухвалили рішення щодо організації і початку освітнього процесу в тих місцях і регіонах України, де це можливо", – повідомив Шкарлет.

Як організують навчання

За словами міністра, в Україні за даних умов можливі два варіанти:

тимчасове зупинення процесу там, де території потерпають від російської агресії,

організація освітнього процесу за дистанційною або змішаною формою навчання за погодженням з військово-цивільною адміністрацією там, де це можливо.

"На сьогодні будь-яка дитина, якщо вона змінила тимчасово місце проживання, може долучитися до будь-якої школи. На сьогодні кожен директор, кожен класний керівник готовий брати будь-яку дитину або на дистанційну, або на змішану форму навчання", – пояснив Шкарлет.

Окрім того, з понеділка запускається єдина освітня платформа на базі Всеукраїнської школи онлайн, єдиний освітній розклад. Якщо хтось не зможе доєднатися до конкретної громади і школи, він зможе навчатися в дистанційному форматі.

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Чи скасують ЗНО

"Ми ухвалили рішення щодо одноразового скасування вступу за ЗНО, скасування ДПА для 11-х класів, бо 4-й і 9-й ми вже скасували. Скасування ЄВІ і ЄФВВ для вступу 2022 року", – повідомив міністр освіти.

За його словами, наразі напрацьовується механізм, за яким будуть приймати вступників цього року. Але жодних іспитів університети власними силами проводити не будуть. Це для того, щоб запобігти корупції.

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