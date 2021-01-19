Як навчатимуться студенти після локдауну: Шкарлет пояснив

Скоро учні вузів, училищ і технікумів вийдуть з карантину

Після закінчення жорсткого карантину не тільки діти підуть в школу, але й студентів вищих навчальних закладів хочуть перевести на змішану форму навчання.

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Про це написав у Telegram міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, після 24 січня, за умови сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, студенти училищ, технікумів і вузів повинні продовжити навчання в змішаному форматі або очно.

"Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання", – написав Шкарлет.

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Що стосується проходження практики студентами, то вона повинна бути організована з обов'язковим дотриманням карантинних заходів

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні скасували червоні дипломи. Студенти-відмінники стурбовані такою звісткою, оскільки тепер видаватимуть дипломи єдиного зразка, зрівнявши таким чином тих, хто перебивався із "задовільно" на "добре", і тих, хто блискуче закінчив виш.

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