Як навчатимуться студенти після локдауну: Шкарлет пояснив

Після закінчення жорсткого карантину не тільки діти підуть в школу, але й студентів вищих навчальних закладів хочуть перевести на змішану форму навчання.
Про це написав у Telegram міністр освіти Сергій Шкарлет.
За його словами, після 24 січня, за умови сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, студенти училищ, технікумів і вузів повинні продовжити навчання в змішаному форматі або очно.
"Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання", – написав Шкарлет.
Що стосується проходження практики студентами, то вона повинна бути організована з обов'язковим дотриманням карантинних заходів
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні скасували червоні дипломи. Студенти-відмінники стурбовані такою звісткою, оскільки тепер видаватимуть дипломи єдиного зразка, зрівнявши таким чином тих, хто перебивався із "задовільно" на "добре", і тих, хто блискуче закінчив виш.
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