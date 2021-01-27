Український Гоґвортс. Як би виглядали наші політики, ставши героями серіалу про Гаррі Поттера (відео)

Телекомпанія HBO випустить серіал з відомим чарівником Гаррі Поттером. Фільми про нього знайомі ледь не кожному, а багато дітей хотіли б хоч раз побачити казковий замок наживо.

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У замку, на жаль, побувати неможливо, а ось дізнатися, як би людина виглядала в ролі одного з персонажів, – цілком. За допомогою програми Reface "Сьогодні" створили свій, український серіал з нашими політиками. Тож давайте на екскурсію!

Отже, наш головний герой Гаррі Поттер! Його "місце", логічно, зайняв глава країни Володимир Зеленський.

Також Гаррі знайшли подружку – Герміону-Юлію Мендель. У фільмі (і не тільки) вона майже завжди поруч, а іноді навіть його захищає.

Третій гравець "партії" – Рональд Візлі. У нас це Дмитро Разумков.

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Ще один яскравий персонаж – Луна Лавгуд. Ну, тобто Юлія Тимошенко. Здається, у такому вигляді вона дуже навіть нічого!

А ось і зібралася компанія! Луна-Тимошенко, Рон-Разумков, Гаррі-Зеленський і Герміона-Мендель.

Що ж, йдемо далі. Може, ближче до лісу? Ось і наш Геґрід – Андрій Єрмак. Не так схожий на свого персонажа, як Юлія Тимошенко, але все ж вийшло цікаво.

А десь там і Белатриса Лестранж ходить. Ну, або Ірина Венедіктова.

А як щодо того, щоб повернутись до Гоґвардса? Хоча б познайомимося з викладачами. Ось, наприклад, Албус Дамблдор. Таке відчуття, ніби тут нічого і не змінювали. Але ні, це Петро Порошенко!

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У наступному кабінеті вчать зіллєваріння. Там зараз перебуває декан "Слизерина" Северус Снейп – Володимир Гройсман.

До речі, на уроці у нього якраз сидить Драко Мелфой. Упізнали Олександра Дубінського в новому кольорі?

Йдемо далі, "Грифіндор". Тут бачимо виховательку гуртожитку і заступника Дамблдора Мінерву Макгонегел. Ну, або Галину Третьякову.

Вона якраз розмовляє з одним зі своїх вихованців Невілом Лонгботом, Дмитром Кулебою. Тож наприкінці екскурсії ми встигли познайомитися із ще одним персонажем.

Нагадаємо, напередодні Геловіна ми перевірили, як би виглядали українські політики в образі зомбі.

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