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Як швидко "Омікрон" пошириться по всій Україні? У МОЗ відповіли

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 14:16
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Найшвидше новий штам буде поширюватись серед невакцинованих українців
Новий локдаун може розпочатися в Україні вже цієї зими.
Новий локдаун може розпочатися в Україні вже цієї зими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Штам коронавірусу "Омікрон" вже проник в Україну. Проте складно прогнозувати, як швидко цей штам може поширитися територією країни.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив головний санлікар Ігор Кузін.

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За його словами, "Омікрон" найшвидше поширюється серед невакцинованих українців.

"Ми бачимо, що в Європі він здебільшого поширюється серед невакцинованих. Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко. Тому ми орієнтуємось лише на результати лабораторних досліджень", – зазначив Кузін.

"Омікрон" в Україні

Минулого тижня в МОЗ повідомили, що в Україні виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Інфікований цим штамом коронавірусу нещодавно повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Пізніше стало відомо, що перший випадок зараження "Омікроном" підтвердили у Києві. Чоловік, у якого було виявлено новий штам коронавірусу, ні з ким не контактував. Відразу після прильоту з ОАЕ він самоізолювався, оскільки відчував легке нездужання.

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"Омікрон" залишається серйозною загрозою

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко розповів, що зараз в Україні спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Але все ж "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.

"За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій – на 17%, смертність – на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року", – сказав він.

Симптоми "Омікрону"

Поки що відомо про п'ять основних симптомів:

  • першіння у горлі,
  • сухий кашель,
  • постійна втома,
  • м'язові болі,
  • нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

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Також зафіксовані випадки, коли "Омікрон" викликав небезпечний побічний ефект – сонний параліч.

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