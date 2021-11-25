Як часто потрібно робити щеплення від COVID-19? У ВООЗ відповіли

За добу в країні захворіли на коронавірус 16 943 людей

Вакцинація в Україні розпочалася у лютому 2021 року / Колаж "Сьогодні"

У Бюро ВООЗ в Україні прокоментували можливість щорічної вакцинації від коронавірусу.Поки що рано це стверджувати, але такої можливості виключати не можна.

Про це розповів голова Бюро ВООЗ лікар Ярно Хабіхтв, пише РБК-Україна.

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Як це буде?

"Буде видно.Тому що ми маємо справу з новою хворобою та новими вакцинами", – зазначив Ярно Хабіхт.

Він наголосив, що на сьогодні для таких препаратів як, зокрема Sinovac та Sinopharm, необхідно додати третю дозу до первинного курсу вакцинації, особливо для тих, у кого низький імунітет або у кого більш високий ризик захворювання на COVID.

Глава Бюро ВООЗ в Україні зазначив, що кожна країна наразі проводить оцінку ситуації, і ВООЗ пропонує оновлене керівництво щодо подальших вакцинацій.

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"Зараз поки що рано говорити, чи доведеться нам робити це (ревакцинацію – ред.) щороку. Ми сподіваємось, що ні, але ми не можемо виключати і цю можливість", – резюмував Ярно Хабіхт."

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 451, а медпрацівників – 304.

Також за минулу добу:

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госпіталізовано – 3 404 особи;

летальних наслідків – 628;

одужало – 26 811 людей.

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