Як домогтися обслуговування українською: мовний омбудсмен дав пораду

З 16 січня року набуває чинності чергова норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" – перейти на неї будуть зобов'язані торгівля і сервіс. Як діяти, якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене?

Реклама

Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пише на своїй сторінці у Facebook.

Мовний омбудсмен пропонує діяти наступним чином:

Спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою. У разі відмови працівника звернутися до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо. У разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб'єкта). Подати скаргу до уповноваженого на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити відповідну форму на сайті уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/. У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендується також додати докази на підтвердження.

Читайте також: Перехід ресторанів на українську мову: як це буде працювати

В тренді Україну накриє сніговий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Реклама

Скарги подаються уповноваженому протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, які покарання загрожують за порушення мовного закону.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама