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Як дістатися? Чи буде працювати міжміське сполучення з містами "червоної зони"

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 жовтня, 16:30
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У зоні ризику зараз – Харківська, Запорізька, Херсонська області та інші
У минулому році багато регіонів України опинилися в червоній зоні карантину
У минулому році багато регіонів України опинилися в червоній зоні карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

У найближчі дні кілька областей України можуть потрапити в "червону зону". Сайт "Сьогодні" дізнався, як буде працювати міжміське сполучення в таких зонах.

За словами глави Держпродспоживслужби Києва, рішення про обмеження міжміського сполучення приймається виключно на державному рівні. Такі повноваження має лише Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням даних регіональних комісій.

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"Є окремі показники, які близькі до "червоної зони". Але поки масового перевищення показників немає по Україні", – розповів "Сьогодні" Олег Рубан.

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Експерт нагадує, що в минулому році багато регіонів України опинилися в "червоній зоні" карантину.

"Тоді ніякого глобального обмеження на міжміському сполученні не вводилося. Автотранспорт продовжував курсувати", – додає Олег Рубан.

Які області в зоні ризику

Критеріям "червоної зони", за інформацією ЗМІ, відповідають:

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  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Херсонська області.

"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів в "червону" зону", – йдеться в повідомленні.

Також в зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

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