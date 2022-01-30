Як довго затримається в Україні зима? Ми дізналися у синоптиків

За прогнозами Укргідрометцентру, дострокова весна навряд чи буде

На сході України зима затримається найдовше. Колаж "Сьогодні"

Половина регіонів півдня України – Одеська, Миколаївська, Херсонська область та Крим – зовсім не помітить лютневих морозів. Потепління розпочнеться наприкінці січня та триватиме майже весь лютий.

Про це говориться у матеріалі "Сьогодні"

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Зима буде тривалою?

За прогнозами синоптиків, за винятком тижня з 7 по 14 лютого температура буде плюсовою вдень і не більше -5 градусів вночі.

Миколаївську, Херсонську області та Запоріжжя 11-13 лютого засипле сильним снігом. А ось до Одеси циклон дійде ослабленим, там випаде дощ із мокрим снігом, який розтане. Не виключено, що одесити після цього забудуть про сніг до грудня.

У Запорізькій та Дніпропетровській областях погода очікується такою самою, як у центральних регіонах: у середині місяця два тижні морозної погоди. Вдень температура повітря мінус 1-3 градуси, вночі мінус 12-15. Але до центру України опади майже не дійдуть, лише на початку та в середині лютого можливі 2-3 дні з невеликим снігом. Помітно тепліти у цих областях почне після 24 лютого.

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На сході України зима затримається найдовше. На Харківщині, на Донбасі та на Луганщині буде і сніг, і морози почнуть відступати лише останніми днями лютого. З 6 по 25 число встановиться холодна ясна погода: вдень -5 градусів і нижче, вночі -12 і нижче.

Як пережити різкі перепади температури повітря

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.

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Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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