Як хакери атакують українські сайти та хто за цим стоїть – усі подробиці (оновлюється)

Сайт "Дії" та веб-ресурси уряду постраждали від кібератаки – СБУ розслідує цю справу, українські експерти вже відновили роботу майже всіх сайтів

Хакери атакували сайти держструктур України / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі з 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку веб-сайти державних структур України. Багато сайтів тимчасово припинили свою роботу.

Сайт "Сьогодні" слідкує за розвитком подій.

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10:43 Мобільний додаток "Дія" працює у штатному режимі. А ось сайт вимкнено, як і низку інших урядових сайтів.

Українців заспокоїли – їхні дані у безпеці, оскільки постраждала працездатність сайтів, а не реєстрів. "Дія" не зберігає дані людей, а лише використовує їх.

10:10 У СБУ сайту "Сьогодні" уточнили, що роботу сайтів призупинили, щоб не допустити розповсюдження атаки на інші ресурси та локалізувати технічну проблему.

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Більшість сайтів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом. СБУ вже розпочала розслідування.

09:37 Правоохоронці досі підраховують кількість постраждалих інтернет-ресурсів. Однак у Держспецзв'язку заспокоїли, що погроз хакери не виконали: контент сайтів при цьому змінено не був і витоку персональних даних не сталося.

08:05 Зловмисники залишили загрози у вигляді повідомлень на сайтах:

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"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН, за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі".

08:00 Вранці 14 січня не працювали такі сайти: