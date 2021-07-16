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Як проходить вакцинація на підприємствах – у МОЗ поділилися статистикою

16 липня 2021 14:27

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У черзі на щеплення стоять майже півмільйона співробітників великих компаній – які вакцини використовують

В Україні триває вакцинація проти COVID-19 колективів, у яких є понад 50 охочих зробити щеплення. За весь час за такою схемою вакцинували вже 128 646 співробітників 954 компаній.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Зазначається, що всього на щеплення вже записані 471 738 українців із 673 компаній. Ці групи людей прищеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

"Кількість медичного персоналу обмежена, тому щеплення організованих колективів відбуваються у порядку черговості за датою запису", – сказали в Міністерстві охорони здоров'я.

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Щоб отримати щеплення швидше, компанії можуть подавати заявку на іншу вакцину – CoronaVac від Sinovac Biotech. Навантаження на бригади, які працюють з цією вакциною, значно менше, тому на вакцинацію можна потрапити раніше.

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Як потрапити на вакцинацію з колективом?

У компанії потрібно призначити відповідального за підготовку і організацію вакцинації. Цей працівник повинен скласти список охочих і залишити заявку в контакт-центрі МОЗ.

Коли підійде час щеплення, регіональний координатор по вакцинації подзвонить відповідальному працівнику і повідомить всю інформацію.

Нагадаємо, в Україні за останню добу, 15 липня, зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу – 117 376.

Також ми писали, що в Києві відкрився онлайн-запис на вакцинацію в МВЦ, і пояснювали, як можна потрапити на щеплення.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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