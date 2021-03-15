Як спіймали "звіра", який убив маленьку Машу: інтерв'ю з начальником облполіції

Жорстоке вбивство 7-річної Маші Борисової з села Щасливе Херсонської області стало найбільш резонансним злочином від початку 2021 року. Практично відразу після того, як було виявлено її тіло в одному з сараїв, поліція вийшла на слід убивці. У МВС його охарактеризували не інакше, як звір.

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Про те, як шукали, затримували і допитують поки що підозрюваного "звіра" – в інтерв'ю "Сегодня" розповів начальник поліції Херсонської області, полковник Олександр Прокудін.

- Затриманий – 62-річний місцевий житель, друг батька Марії. Наскільки відомо, він поки не повідомляв поліції про свої мотиви. Які мотиви зґвалтування і вбивства? Чи було вбивство бажанням позбутися від жертви або ж він планував це?

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- На цей момент підозрюваний не повідомляє про мотиви вбивства і зґвалтування. Так, дійсно, чоловік дружив із батьком загиблої. Як розповів один зі свідків, напередодні зникнення дівчинки батько Маші заходив до підозрюваного, і вони разом випивали. Крім того, один зі свідків сказав, що бачив Машу біля будинку підозрюваного. На цей момент він свідчень не дає, тому мотиви та інші деталі злочину ми відновлюємо по зернятах.

- Є інформація, що тіло 7-річної Марії після вбивства знаходилося в іншому місці, а потім вбивця нібито підкинув його в сарай, де пошуки вже пройшли. Чи так це? Якщо так, то чи міг він розраховувати на те, що там вже шукати не будуть?

- Вбивця семирічної Марії Борисової міг ховати тіло дитини в одній із господарських будівель неподалік від місця, де її знайшли. Підозрюваний міг заховати труп так, що поверхневий огляд місця не дав можливості помітити тіло вбитої дівчинки. Ми припускаємо, що чоловік розраховував на те, що місцевість вже прочісували кілька разів і повторно проходити не будуть. Тому вночі підкинув у сарай мішок із тілом убитої дівчинки. Але вже вранці місцеві жителі і поліцейські виявили тіло.

- Як цей підозрюваний поводився під час пошуків і опитування поліцією, коли ще не було відомо, що він причетний?

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- Чоловік, як і більшість жителів села, дозволив поліцейським оглянути своє житло. Під час первинного огляду слідів перебування дівчинки виявлено не було, оскільки спочатку шукали саме дитину, а в подальшому вже сліди злочину. Крім того, він справно з'являвся на виклики поліції для дачі показань. Провести обшук житла ми вже змогли тільки за санкцією суду, тоді ж і вилучили предмети і речі, які на цей момент знаходяться на експертизах.

- Є інформація, що ДНК затриманого збігаються з ДНК, залишеними на поліетиленовому мішку. Чи так це?

- Так це так. Я хочу відкинути нарікання деяких громадян, що злочин навісили на першого ліпшого. Поліція діяла в рамках закону і тільки після рeзультатів молeкулярно-генетичної експeртизи чоловікові було повідовлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

- Як і де проходило затримання підозрюваного? Скільки було задіяно сил поліції? Як поводився підозрюваний?

- Коли поліцейські прийшли до нього, щоб знову допитати, чоловік намагався накласти на себе руки, порізавши вени. Однак правоохоронці надали йому першу медичну допомогу і викликали "швидку". Після чого він був доставлений в лікарню. 14 березня, коли прийшов результат експертизи зі збігом зразків ДНК, сумнівів не було – скоєними діями чоловік хотів уникнути покарання за скоєний злочин.

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- Чи були у нього спільники, які, наприклад, допомагали приховати злочин?

- На цей момент таких даних у нас немає, але ми продовжуємо працювати, і потрібно виконати ще величезний спектр роботи для доведення справи до суду.

- В цілому скільки задіяли правоохоронців?

- Поліцейські опитали близько 630 людей, встановили автотранспорт, який знаходився в районі зникнення дівчинки, сформували 16 слідчо-оперативних груп, які з дозволу власників проводили огляди будинків, приватних господарських приміщень, сараїв, гаражів. Паралельно загони правоохоронців і волонтерів прочісували селище в радіусі 25 км, особливо звертаючи увагу на нежитлові приміщення, пустирі, колодязі і лісосмуги в надії знайти дівчинку живою.

Щодня для проведення слідчих дій, оперативних і розшукових заходів залучалися 300 поліцейських.

- Відмова підозрюваного співпрацювати зі слідством категорична? Раніше він потрапляв в поле зору правоохоронців. З чим саме були пов'язані його минулі порушення?

- На цей момент підозрюваний не бажає співпрацювати зі слідством. Він користується законним правом не свідчити проти себе.

Чоловік ранішe нeодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів пpоти життя і здоpов'я осіб. Нині ми витребуємо всі вироки, що стосуються попередніх його злочинів. Тільки в 2020 році на нього було складено три адмінпротоколи. Подальша робота проводиться, пройшло занадто мало часу для повної його характеристики, але ми наразі працюємо над повним збором інформації стосовно цієї людини.

- Чи є у нього сім'я і як вона відреагувала на затримання?

- На цей момент чоловік проживає сам.

- Опитані нами жителі Щасливого заявили нам, що готові на самосуд над убивцею і його можливими спільниками. Чи продовжує поліція охороняти громадський порядок у селі? Якщо так, то в якому форматі?

- Підозрюваний повинен понести покарання в рамках законодавства. Поліція і прокуратура дотримуються чіткої позиції і будуть наполягати на максимально відповідному покаранні – це довічне позбавлення волі. Звісно, проводиться робота і з місцевим населенням і забезпечується громадський порядок у селищі. Там продовжують нести службу співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на похорон Маші прийшли кілька сотень її односельців. Подробиці – в сюжеті.

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