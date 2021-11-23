Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини України

Як комбінувати COVID-вакцини і чи потрібне щеплення перехворілим: у МОЗ відповіли

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
23 листопада, 13:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відповідно до останніх досліджень, перехворілі COVID-19 мають вдвічі вищий ризик захворіти знову, ніж вакциновані
У МОЗ уточнили, яку з доступних в Україні вакцин не можна комбінувати з іншими.
У МОЗ уточнили, яку з доступних в Україні вакцин не можна комбінувати з іншими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Темпи вакцинації в Україні продовжують зростати, за листопад зробили більше щеплень, ніж у кожному з місяців до цього – майже 5 млн доз антиковідної вакцини.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко від час брифінгу.

Реклама

За його словами, Україна продовжує витримувати темпи вакцинації у близько 250 тисяч щеплень в середньому за добу. Вже 10 млн українців зробили повний курс щеплення.

Чи треба вакцинуватися, якщо перехворів

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вакцинуватись від COVID-19, навіть якщо ви вже перехворіли.

"Імунітет після перенесеної хвороби залежить від індивідуальних особливостей кожної людини і невідомо, скільки природній імунітет захищатиме вас", – пояснив Ляшко.

Реклама

Одне із досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (C.D.C) показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19 мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

Вакцини забезпечують надійніший захист. Навіть у випадку інфікування, вакциновані переносять хворобу набагато легше.

Як можна комбінувати вакцини

В Україні можна обирати та комбінувати певні імунобіологічні препарати. Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ми дозволили поєднувати:

Реклама
  • мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки;
  • якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer;
  • змішування інших типів вакцин зараз не передбачено – тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується.

При цьому люди, які отримали дві дози вакцин, за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію.

Наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac Biotech, Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Moderna.

Поставки Pfizer продовжаться

Міністерство охорони здоров’я продовжило контракт із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими строками поставок вакцин.

Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 млн доз вакцин щорічно. Вакцина буде використовуватись для проведення додаткових щеплень, якщо на це з'являться відповідні рекомендації.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 листопада 1991. До чинних грошових норм витрат на харчування чорнобильців додаватиметься від 1 карбованця 12 копійок до 2 карбованців 76 копійок залежно від віку…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

108 387

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Російський рубль (₽)

0.3564

Євро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти