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Як коронавірус шкодить боротьбі зі СНІДом? Ляшко пояснив

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 грудня, 13:43
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Через дворічну пандемію коронавірусу увага до профілактики СНІДу значно зменшилася
Віктор Ляшко стверджує, що кількість тестів на ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити значно зменшилась.
Віктор Ляшко стверджує, що кількість тестів на ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити значно зменшилась. / Фото: Колаж: Сьогодні

Двохрічна безперервна криза COVID-19 загрожує успіхам в боротьбі зі СНІДом. Зокрема, значно зменшилася кількість заходів з профілактики ВІЛ.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у День боротьби зі СНІДом.

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Тестувань ВІЛ-інфекції стало менше

Як пояснив міністр, пандемія коронавірусу підриває функціонування послуг профілактики ВІЛ.

"Успіхи в боротьбі з подолання СНІДу в цей момент знаходяться під загрозою через двохрічну безперервну кризу COVID-19", – заявив Ляшко.

За його словами, зараз спостерігається суттєве зниження тестування ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити.

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"Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування", – пояснив він.

Кому потрібні тести на ВІЛ?

Існують ситуації, які потенційно небезпечні з точки зору передачі ВІЛ:

  • Вагінальний чи анальний секс без презервативу.
  • Ін'єкційний прийом наркотиків за допомогою голки, шприца або посуду, якими користувалися раніше інші люди.
  • Через кров – під час попадання крові або інших біологічних рідин, що містять кров (сперма, вагінальні виділення, грудне молоко), від ВІЛ-інфікованої особи до здорової людини.
  • Внаслідок передачі вірусу від інфікованої ВІЛ-матері до її дитини під час вагітності, пологів та годування груддю.

Де можна здати аналіз?

Аналіз на наявність ВІЛ-інфекції можна здати у лікарнях, клініках планування сім'ї або у клініках з лікування венеричних захворювань, а також у поліклініках, різних лікувальних закладах чи кабінеті лікаря.

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Існує кілька способів дізнатися, куди піти. Можна звернутися до обласного закладу охорони здоров'я або дізнатися у медичного працівника, в якому районному медичному центрі можна здати аналіз та отримати безкоштовну анонімну консультацію.

Як часто слід робити аналіз?

Наявність ВІЛ-інфекції у крові можна виявити лише після трьох місяців після зараження. Отже, потрібно повторно здати аналіз за три місяці.

Протягом цих трьох місяців слід уникати ризикованих вчинків, наприклад вступати в статевий зв'язок без використання презервативу. Ці заходи необхідні для того, щоб можна було покладатися на результати другого аналізу, і щоб не ризикувати іншим.

Важливо додати, що результати аналізу на ВІЛ-інфекцію, позитивні чи негативні, є конфіденційними, тобто вони не підлягають розголошенню.

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