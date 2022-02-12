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СЬОГОДНІ Новини України

Як купити антибіотики – все про нові обмеження на ліки

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 лютого, 11:00
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Призначатимуть антибактеріальні засоби виключно лікарі, щоб пацієнти не займалися самолікуванням
Після запуску е-рецептів на антибіотики в Україні обмежать продаж наркотичних засобів та всіх рецептурних препаратів
Після запуску е-рецептів на антибіотики в Україні обмежать продаж наркотичних засобів та всіх рецептурних препаратів / Фото: Колаж: Сьогодні

Обмеження на покупку антибіотиків буде запроваджено в Україні з квітня поточного року. Українці зможуть купувати в аптеках антибіотики лише за наявності електронного рецепту.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як МОЗ контролюватиме обіг антибіотиків.

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Обмеження на продаж

"Починаючи з квітня всі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатися в аптеках лише за наявності електронного рецепту", – сказала заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

За її словами, після запуску електронного рецепту на антибіотики наступним кроком буде запуск електронного рецепту на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати.

Боротьба із самолікуванням

Призначатимуться антибактеріальні засоби лише лікарями, і саме лікарі виписуватимуть пацієнтам рецепти на їх придбання.

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З е-рецептом пацієнт у будь-якій аптеці, підключеній до електронної системи охорони здоров'я, зможе придбати необхідні ліки. Таким чином у МОЗ борються із самолікуванням та нецільовим вживанням антибіотиків.

Антибіотики хворим на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чи необхідні антибіотики для лікування коронавірусу. Цим питанням найчастіше задаються ті, хто вже хворів раніше, незалежно від тяжкості перебігу хвороби.

Коронавірусна хвороба COVID-19 має вірусне походження, що про це говорить сама назва захворювання. Тому лікувати його антибіотиками недоцільно, адже антибіотики не діють на віруси тільки на бактерії.

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"Профілактичний" прийом антибіотиків теж цілком виключений з тієї ж причини: антибіотики не лікують коронавірус.

Неконтрольований прийом ліків

Неконтрольований прийом антибіотиків може завдавати значної шкоди здоров'ю, починаючи від побічних реакцій у конкретного пацієнта і закінчуючи збільшенням кількості антибіотикорезистентних бактерій (стійких до антибіотиків внаслідок змін або мутацій у їх ДНК).

Якщо лікарі стикаються з антибіотикорезистентними бактеріями, для хворого це означає, що лікування може бути тривалішим, менш ефективним і, як наслідок, дорожчим.

Тому Рішення про застосування антибіотиків може прийняти виключно лікар , Залежно від тяжкості перебігу хвороби, ступеня ураженості внутрішніх органів та, головне, наявності показань для їх застосування.

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