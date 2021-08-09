"Як можна було все пох**ити": Лукашенко пояснив, чому не подзвонить Зеленському

Білоруський диктатор готовий на все для врегулювання відносин з Україною, але саме зараз із Зеленським йому не до розмов

Лукашенко назвав умову для переговорів із Зеленським / Фото: Офис Президента Украины

Останній раз президенти України і Білорусі зідзвонювалися 5 серпня 2020 року, після чого відносини між країнами сильно зіпсувалися. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вважає, що український лідер Володимир Зеленський не відповів би йому зараз, якби він подзвонив.

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Про це він сказав на пресконференції.

За його словами, він готовий на все, щоб врегулювати розбіжності між країнами, в тому числі і на переговори із Зеленським, але є умова.

"Дзвінок (Зеленському) доречний тоді, коли ти відчуваєш, що час дозрів і буде результат. А просто заради того, щоб ви мене покритикували і по мені ноги витерли, і Путін би мене не зрозумів – це дуже тонка робота. Ну я подзвоню йому і що? Ось я йому сьогодні подзвоню, і він мені не відповість, а знаєте чому? Тому що американці не зрозуміють, що він зі мною розмовляв. Тому я йому ось ніяк не подзвоню прямо сьогодні. Я можу зателефонувати, я багато разів передавав меседжі від президента Росії, якщо я буду бачити, що там є настрій", – сказав Лукашенко.

Він зазначив, що політичні відносини між Україною і Білоруссю на дуже низькому рівні.

"Червона межа перейдена тоді, коли Євросоюз ще не припинив авіасполучення з нами, а Україна це зробила. За що? Невже до такої гидоти можна дійти, щоб, вибачте мене, "пох**ити" все, що було досі, все те, що ми робили і зробили для України?"- підкреслив білоруський диктатор.

Що накоїв Лукашенко у Білорусі

Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна .

. Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Нагадаємо, після початку протестів у Білорусі Зеленський розповів, як би він вчинив на місці Лукашенка. Президент України дав пораду главі Білорусі.

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В Білорусі по-хамськи відповіли на поради Зеленського Лукашенку. У Мінську хочуть відчути підтримку Києва, а не слухати "заїжджені" поради.

Дивіться у нашому сюжеті про річницю протестів в Білорусі: