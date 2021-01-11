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Як не залишитися босим у локдаун: порада Степанова, як купити шкарпетки

11 січня, 09:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава МОЗ нагадав, що магазинам можна продавати під час січневого карантину, а що заборонено

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов радить українцям через інтернет купувати товари, які заборонені для продажу в магазинах під час локдауну, в тому числі і шкарпетки. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Він нагадав, що уряд дозволив працювати магазинам, які торгують продуктами харчування, засобами гігієни, побутовою хімією, медичними товарами. А закриті повинні бути магазини з промисловими товарами. Міністр вважає, що українці могли б підготуватися до 16 днів карантину заздалегідь.

"Точно можна було розраховувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібні людині на цей період (з 8 по 25 січня)", – сказав Степанов.

Також глава МОЗ дав пораду, як не залишитися без шкарпеток під час локдауну.

"Якщо ви не встигли купити шкарпетки або футболки, ви це спокійно можете зробити за допомогою інтернет-магазинів, оскільки адресну доставку, інтернет-торгівлю ніхто не відміняв", – додав він.

Як уже повідомляли новини "Сьогодні", в понеділок вранці наш кореспондент зміг купити в одному з супермаркетів Києва заборонені товари, а в самому магазині таку категорію товарів уже навіть не перекривають стрічками.

Читайте докладніше, які товари заборонено продавати в магазинах у локдаун.

Відео: Сьогодні
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карантин шкарпетки Максим Степанов локдаун

Джерело: Сьогодні

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