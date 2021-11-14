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Як не переплутати грип та COVID-19: спільне та відмінне

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 листопада, 16:34
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Хоч обидві хвороби мають багато однакових симптомів, визначити, чим саме заразилася людина, можна лише тестуванням
У МОЗ розповіли, що спільного та відмінного між грипом та коронавірусом.
У МОЗ розповіли, що спільного та відмінного між грипом та коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Грип та COVID-19 – респіраторні захворювання, які спричиняються різними вірусами. Причиною першого є віруси грипу, другого – коронавірус.

У МОЗ нагадують основні відмінності та схожі риси цих двох хвороб.

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Як поширюється

COVID-19 поширюється легше, ніж грип. Обидві хвороби можуть передаватись від людини до людини, які перебувають поруч, якщо не дотримуватися дистанції.

У порівнянні з грипом COVID-19 має більш серйозні наслідки для здоров’я. Проте обидва захворювання можуть мати важкий перебіг та закінчитися летально.

Окрім того, людина, інфікована COVID-19, може мати довший безсимптомний період і бути заразною для інших також довше.

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Спільні симптоми

Визначити, чим саме хворіє людина лише на основі симптомів, неможливо. Особливо якщо враховувати, що COVID-19 має широкий спектр симптомів. Для підтвердження точного діагнозу необхідне тестування.

Важливо, що людина може бути інфікована двома вірусами одночасно і мати симптоми як грипу, так і COVID-19. Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.

Спільними симптоми є:

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  • підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу,
  • кашель,
  • втома,
  • задишка та утруднене дихання,
  • біль у горлі,
  • нежить та закладеність носа,
  • біль у м’язах,
  • головний біль,
  • рвота та діарея,
  • втрата смаку та запаху (хоча частіше це прояв COVID-19).

Від моменту інфікування та появи симптомів може пройти один день і більше. В обох випадках інфікована особа виділяє та поширює вірус до того, як з’являться видимі симптоми.

Відмінність

Симптоми COVID-19 можуть проявлятись довше, ніж симптоми грипу. У випадку з COVID-19 людина може бути заразною довше, ніж хворіючи на грип.

До груп, які мають ризик важкого перебігу грипу та COVID-19, зокрема, входять люди літнього віку, особи із супутніми захворюваннями, вагітні.

Як захиститися

Єдиним захистом від обох захворювань є вакцинація. Водночас щеплення від грипу не внесено до Національного календаря профілактичних щеплень, хоча і є рекомендованим.

Вакцину можна придбати в аптеках, а щеплення – безоплатно зробити в медзакладі, де укладена декларація із сімейним лікарем.

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