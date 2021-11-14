Як не переплутати грип та COVID-19: спільне та відмінне

Грип та COVID-19 – респіраторні захворювання, які спричиняються різними вірусами. Причиною першого є віруси грипу, другого – коронавірус.
У МОЗ нагадують основні відмінності та схожі риси цих двох хвороб.
Як поширюється
COVID-19 поширюється легше, ніж грип. Обидві хвороби можуть передаватись від людини до людини, які перебувають поруч, якщо не дотримуватися дистанції.
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У порівнянні з грипом COVID-19 має більш серйозні наслідки для здоров’я. Проте обидва захворювання можуть мати важкий перебіг та закінчитися летально.
Окрім того, людина, інфікована COVID-19, може мати довший безсимптомний період і бути заразною для інших також довше.
Спільні симптоми
Визначити, чим саме хворіє людина лише на основі симптомів, неможливо. Особливо якщо враховувати, що COVID-19 має широкий спектр симптомів. Для підтвердження точного діагнозу необхідне тестування.
Важливо, що людина може бути інфікована двома вірусами одночасно і мати симптоми як грипу, так і COVID-19. Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.
Спільними симптоми є:
- підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу,
- кашель,
- втома,
- задишка та утруднене дихання,
- біль у горлі,
- нежить та закладеність носа,
- біль у м’язах,
- головний біль,
- рвота та діарея,
- втрата смаку та запаху (хоча частіше це прояв COVID-19).
Від моменту інфікування та появи симптомів може пройти один день і більше. В обох випадках інфікована особа виділяє та поширює вірус до того, як з’являться видимі симптоми.
Відмінність
Симптоми COVID-19 можуть проявлятись довше, ніж симптоми грипу. У випадку з COVID-19 людина може бути заразною довше, ніж хворіючи на грип.
До груп, які мають ризик важкого перебігу грипу та COVID-19, зокрема, входять люди літнього віку, особи із супутніми захворюваннями, вагітні.
Як захиститися
Єдиним захистом від обох захворювань є вакцинація. Водночас щеплення від грипу не внесено до Національного календаря профілактичних щеплень, хоча і є рекомендованим.
Вакцину можна придбати в аптеках, а щеплення – безоплатно зробити в медзакладі, де укладена декларація із сімейним лікарем.
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