Як не стати здобиччю ворожого снайпера: ЗСУ на Донбасі застосували унікальну систему

На Донбасі окупанти сьогодні знову поранили українського бійця. Він у лікарні. Підстрелили його поблизу Південного біля Горлівки. Як звітує розвідка, на фронт минулого місяця прибули російські снайпери. Від їхніх рук уже четверо загиблих.
Воєнкор новин "Сьогодні" Олександр Махов поїхав на передову і побачив унікальну систему, що дозволяє не стати мішенню для снайпера.
Кожен вихід на відкриту місцевість – потенційна небезпека. Тому армійці тут на передовій завішують переходи маскувальними сітками, щоб пересуватися між позиціями непомітно для ворога. Роздивлятися позиції ворога доводиться з укриття, щоб не стати жертвою снайпера.
Українські військові впевнені, що на прицілі їх тримають російські стрілки. Вбивати українських солдатів на Донбас приїжджають саме спецпризначенці з Росії. Докази цього ще торік отримали наші розвідники.
На кадрах з нашоломної камери снайперської групи російських спецпризначенців видно автомат, снайперську гвинтівку та амуніцію, які перебуває на озброєнні ФСБ Росії.
Пресофіцер 93-ї механізованої бригади ВСУ Ірина Рибакова розповідає:
"Вони були безперечно росіянами, розмовляли російською мовою з російським акцентом. Вони не знали географічні назви: називали Новотошківське – Новотошковкою і обговорювали між собою військову іпотеку. Це суто російська програма підтримки військових".
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Щоб вберегти армійців від снайперів, волонтери встановлюють на передовій камери спостереження. Вони дозволяють проглядати місцевість довкола на відстані до 2 кілометрів. Тому боєць із позивним "Петрович" сидить перед екраном монітора, а не визирає щохвилини з шанців.
Один із розробників спостережної системи і керівник військового відділу волонтерського фонду "Повернись живим" Андрій Римарук показує знищені окупантами камери:
"Тактика терористів і російських снайперів наразі дуже проста, вони спочатку ліквідовують камери, а потім влаштовують "полювання" на наших хлопців. От камера з позицій неподалік Донецького аеропорту. Бачимо влучання і бачимо вихід. Перевага цього мобільного комплексу в тому, що аби його встановити, розгорнути й запустити в дію, потрібно максимум 10 хвилин, так само ще менше часу потрібно, щоб його скласти і перенести на іншу ділянку".
Нині на передовій встановили зо 30 таких камер, а потрібно щонайменше 200.
Від початку року на Донбасі від куль снайпера загинули чотири бійці, двох поранили. Українські розвідники певні, це зробили російські спецпризначенці, які знову прибули на Донбас.
Нагадаємо, 2 лютого під Торецьком 38-річного морпіха Дмитра Власенка вбив ворожий снайпер.
30 січня біля села Старогнатівка Волноваського району від кулі снайпера загинув 34-річний Петро Зварич, який служив у 24-му окремому штурмовому батальйоні ЗСУ "Айдар".
Також 30 січня помер 26-річний військовий Роман Дзюбенко, поранений 26 січня неподалік Новоолександрівки в Луганській області. Ворожа куля пробила наскрізь каску воїна.
Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення
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