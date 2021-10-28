Як не захворіти на COVID-19 на роботі: список рекомендацій

В Україні поки що не планують вводити локдаун, тому роботодавцям слід приділити більше уваги мінімізації ризику підхопити COVID-19 на роботі.
Про те, як зменшити ризик інфікування COVID-19 на робочому місці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Як зменшити ризик інфікування COVID-19 на робочому місці
Потрібно дотримуватись таких рекомендацій:
- По можливості перевести співробітників на дистанційний формат роботи або гнучкий графік.
- Забезпечити фізичну дистанцію між працівниками
- Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту
- Провітрювати та дезінфікувати офісне приміщення
- Записати організований колектив (мінімум 50 осіб) на вакцинацію від коронавірусу
- Надати можливість перебування на самоізоляції співробітникам, які контактували з хворими на коронавірус
- Мінімізувати контакти між співробітниками, використовуючи електронний документообіг
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).
"Червона зона"
До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Сумська
- Херсонська
- Рівненська
- Миколаївська
Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Полтавська.
Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Вінницька.
Раніше ми писали:
- Закарпатська область рухається до "червоної зони". У COVID-лікарнях хочуть проводити екскурсії
- Скуповують продукти та ліки: як українці готуються до нового локдауну
- В Україні до "червоної зони" переходять ще 7 областей: список
Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада.