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Як "Омікрон" впливає на легені: що варто знати українцям

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 січня, 14:09
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Випробування показали, що попередні варіанти коронавірусу викликали рубці в легенях і серйозне утруднення дихання
"Омікрон" поширюється в легенях набагато повільніше
"Омікрон" поширюється в легенях набагато повільніше / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові дослідження, які провели на тваринах, свідчать про те, що "Омікрон" менше вражає легені, ніж інші штами коронавірусу.

Про це повідомляє The New York Times.

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Дослідження проводили на мишах і хом'яках. Вчені заразили тварин "Омікроном" і виявили що їхні легені були менш пошкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами. Разом з тим "Омікрон" досить швидко поширюється у верхніх дихальних шляхах.

Попередні штами COVID-19 викликали рубці в легенях і серйозне утруднення дихання. А "Омікрон" поширюється в легенях набагато повільніше.

Дослідники з Гонконгу вивчали зразки тканин людей і також виявили, що "Омікрон" розмножується повільно в легенях.

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Вчені додали, що на оболонці легеневих клітин міститься білок TMPRSS2. Він допомагає вірусам проникати всередину легенів. У випадку з "Омікроном" цей білок взаємодіє слабкіше, ніж, наприклад, зі штамом "Дельта".

Таким чином відбувається еволюція COVID-19. Вона спрямована на те, що розмножуючись у верхніх дихальних шляхах, у вірусу більше шансів потрапити в здоровий організм повітряно-крапельним шляхом, проте перебіг хвороби буде відбуватися менш небезпечно для його носіїв.

Які COVID-вакцини довше захищають від штаму

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZenecaне дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрона" через 20 тижнів після другого щеплення.

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Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.

Бустерна доза

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід наголосив, частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно щепилися бустерною дозою.

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