Як "Омікрон" впливає на легені: що варто знати українцям

Нові дослідження, які провели на тваринах, свідчать про те, що "Омікрон" менше вражає легені, ніж інші штами коронавірусу.
Про це повідомляє The New York Times.
Дослідження проводили на мишах і хом'яках. Вчені заразили тварин "Омікроном" і виявили що їхні легені були менш пошкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами. Разом з тим "Омікрон" досить швидко поширюється у верхніх дихальних шляхах.
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Попередні штами COVID-19 викликали рубці в легенях і серйозне утруднення дихання. А "Омікрон" поширюється в легенях набагато повільніше.
Дослідники з Гонконгу вивчали зразки тканин людей і також виявили, що "Омікрон" розмножується повільно в легенях.
Вчені додали, що на оболонці легеневих клітин міститься білок TMPRSS2. Він допомагає вірусам проникати всередину легенів. У випадку з "Омікроном" цей білок взаємодіє слабкіше, ніж, наприклад, зі штамом "Дельта".
Таким чином відбувається еволюція COVID-19. Вона спрямована на те, що розмножуючись у верхніх дихальних шляхах, у вірусу більше шансів потрапити в здоровий організм повітряно-крапельним шляхом, проте перебіг хвороби буде відбуватися менш небезпечно для його носіїв.
Які COVID-вакцини довше захищають від штаму
Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZenecaне дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрона" через 20 тижнів після другого щеплення.
Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.
Бустерна доза
Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід наголосив, частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно щепилися бустерною дозою.
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