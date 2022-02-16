Як пережити істерію через новини про можливе вторгнення РФ? Поради психолога

В Україні виріс рівень паніки на тлі останніх новин про можливе повномасштабне вторгнення Росії на територію України

В Україні побільшало новин про те, що РФ може напасти на Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Днями Україні пророкували новий виток війни й рівень паніки локально почав зашкалювати. Практикуючий соціальний психолог дала низку важливих порад, як пережити істерію.

Про це пише "Сьогодні".

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Що каже психолог?

За словами психолога, не виключено, що таких періодів попереду на нас чекає чимало, тому зараз важливо навчитися тримати себе в руках та порівнювати свої почуття (страх, тривогу, паніку) з реальними фактами.

"Ми живемо у стані війни восьмий рік. Будь-яка тривога, пов'язана з військовими діями, нам звична і тому сприймається притуплено. Паніка, яка почалася зараз, напевно, мала кілька завдань. Одне з них — зняти цю притупленість, налякати, посіяти паніку, а отже — позбавити більшу частину населення здатності думати та приймати зважені рішення щодо безпеки свого життя, — каже соціальний психолог, кандидат психологічних наук Ольга Плетка. — Наголошую, що це лише моє припущення".

Як пережити "вторгнення" і не лише лютневе?

"Найголовніше — взяти відповідальність за своє життя у свої руки: людина повинна розуміти свої можливості, навички, потреби, що вона може зробити та що від неї залежить, а що — абсолютно не залежить. Маю на увазі можливості кожного з нас, — каже Ольга Плетка. — Потрібно мати кілька планів на випадок небезпеки. В такому випадку мозок буде націлений на вирішення питань, а не на паніку. Друге — потрібно зрозуміти, куди йти і як можна захиститися. Люди, які пройшли бомбардування 2014 року розуміють, що, наприклад, перебувати в приміщенні біля вікон і несучих стін небезпечно. Також повинен бути елементарний запас води, продуктів, сірників, ліків на кілька днів. Заспокоїти себе можна, пішовши на курси першої допомоги, самооборони, територіальної оборони. Можна навчитися елементарних речей, навичкам, які допоможуть відчувати себе впевненіше. Не менш важливо знати про найближчі до будинку укриттях. Важливо мати під рукою блокнот з написаними або надрукованими номерами важливих номерів телефонів".

Режим дня перед "вторгненням"

"Щодо психологічної складової, то психіка втомлюється від напруги. На зміну їй приходять дуже сильні розслаблення та апатія. Деколи людина не може оцінити реальність небезпеки. Тому важливо періодично давати собі можливість розслабитися", — радить Ольга Плетка.

За її словами, потрібно дозволити собі якнайбільше відпочивати – гуляти на свіжому повітрі, відвідувати басейн, робити пробіжки.

"Тим більше зараз, як то кажуть, запахло весною. Бажано робити те, що дає відчуття радості та продовження життя: сходити на виставку або в кінотеатр, отримавши естетичне задоволення. Якщо ж паніка не проходить, то, звичайно, краще звернутися до фахівців: лікарів, психологів. У нас достатньо і безкоштовних, і платних фахівців. Це дозволить поставити паніку в "рамки" необхідної можливості й взяти контроль над своїм життям", — радить психолог.

Що говорять про "вторгнення" у РФ?

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Російська Федерація не буде вторгатися на територію України 16 лютого.

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"Я можу запевнити вас, що стосується Росії, то цієї середи нападу не буде. Жодної ескалації не буде ні наступного тижня, ні наступного місяця", — сказав дипломат РФ.

Він заявив, що "війни у ​​Європі рідко починаються у середу". Чижов засудив бентежливі висловлювання про можливе вторгнення в Україну.

"Коли ви висуваєте звинувачення, особливо дуже серйозні звинувачення проти Росії, ви також маєте надати докази. Інакше це наклеп", — зазначив Чижов.

Крім того, він закликав Захід серйозно поставитися до "проблем безпеки", на які вказує Москва.

"Якщо наші партнери, нарешті, прислухаються до наших побоювань, процес деескалації не змусить себе чекати. Це пішло б на користь усіх жителів Європи, а також інших народів світу", — впевнений Чижов.

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