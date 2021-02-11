Як отримати компенсацію за травму через ожеледицю: алгоритм дій

Люди, які травмувалися через ожеледицю або неприбраний сніг, можуть отримати компенсацію від тих, хто за цю ділянку відповідальний і не очистив її.

Реклама

Домогтися компенсації за травми на льоду – місія складна, втім, цілком здійсненна.

Прибирання території біля будинків – це турбота ЖЕКу або ОСББ. Щоб не гадати, у кого саме на балансі ділянку, де впали, можна подати запит до місцевої ради.

Щоб домогтися компенсації за лікування, потрібно зібрати докази і довести, що нещасний випадок стався саме через неприбраний сніг або слизький лід.

Перш за все – викличте "швидку". Медики зафіксують травму і місце, де це сталося. Також потрібні свідки, які все бачили, потрібно взяти у них номери телефонів.

Реклама

Читайте також: Українцям масово пропонують "компенсації від держави". Це шахраї

В тренді Польща перепродасть Україні більше мільйона доз вакцини AstraZeneca

Потрібно зібрати всю медичну документацію, всі чеки, які підтвердять, що ви лікувалися, що певна сума коштів була витрачена на лікування.

І після цього можна буде звертатися в суд.

Якщо через негоду постраждали не ви особисто, а майно, наприклад, вашу машину зачепив снігоприбиральний трактор, треба діяти за тим же алгоритмом, що і при ДТП.

Необхідний виклик у поліцію, звернення в страхову компанію. Якщо ж водій снігоприбиральної техніки з місця ДТП поїхав, то на нього чекає відповідний протокол.

Реклама

Раніше новини "Сьогодні" писали, як отримати компенсацію за ліки від коронавірусу.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама