Як отримати компенсацію за травму через ожеледицю: алгоритм дій

Люди, які травмувалися через ожеледицю або неприбраний сніг, можуть отримати компенсацію від тих, хто за цю ділянку відповідальний і не очистив її.
Домогтися компенсації за травми на льоду – місія складна, втім, цілком здійсненна.
Прибирання території біля будинків – це турбота ЖЕКу або ОСББ. Щоб не гадати, у кого саме на балансі ділянку, де впали, можна подати запит до місцевої ради.
Щоб домогтися компенсації за лікування, потрібно зібрати докази і довести, що нещасний випадок стався саме через неприбраний сніг або слизький лід.
Перш за все – викличте "швидку". Медики зафіксують травму і місце, де це сталося. Також потрібні свідки, які все бачили, потрібно взяти у них номери телефонів.
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Потрібно зібрати всю медичну документацію, всі чеки, які підтвердять, що ви лікувалися, що певна сума коштів була витрачена на лікування.
І після цього можна буде звертатися в суд.
Якщо через негоду постраждали не ви особисто, а майно, наприклад, вашу машину зачепив снігоприбиральний трактор, треба діяти за тим же алгоритмом, що і при ДТП.
Необхідний виклик у поліцію, звернення в страхову компанію. Якщо ж водій снігоприбиральної техніки з місця ДТП поїхав, то на нього чекає відповідний протокол.
Раніше новини "Сьогодні" писали, як отримати компенсацію за ліки від коронавірусу.
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