Як отримати другу дозу COVID-вакцини. Інструкція МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України розробили пам'ятку з отримання другої дози вакцини проти коронавірусу

Вакцинація. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Держава гарантує, що всі, хто отримав першу дозу вакцини проти COVID-19, отримають другу. Міністерство розробило пам'ятку для українців, як зробити друге щеплення.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Роз'яснення МОЗ щодо другої вакцинації. Фото: facebook.com/moz.ukr

Як повідомляється, для вакцинації другою дозою Вас запросять телефонним дзвінком за контактом, який Ви залишили після першого щеплення.

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Люди, які вакцинувалися в масових центрах вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах.

Якщо на вакцинацію записував роботодавець, він організовує і друге щеплення.

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Що робити, якщо Вас не записали на друге щеплення?

Роз'яснення МОЗ щодо другої вакцинації. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Якщо Вас вакцинували в пункті вакцинації – звертайтеся до того самого пункту або до найближчого до Вас пункту. Також можна звернутися до сімейного лікаря.

Якщо вас вакцинували в центрі масової вакцинації – звертайтеся до того самого центру або до найближчого до Вас центру.

Якщо Вас вакцинувала мобільна бригада – звертайтеся до роботодавця.

Раніше повідомлялося, що темпи вакцинації від COVID-19 в Україні збільшилися вп'ятеро.

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