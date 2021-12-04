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Як допомогти людині, яка перебуває в рабстві – інструкція

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 грудня, 13:03
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З 2000 року представництво Міжнародної організації з міграції в Україні допомагає постраждалим від торгівлі людьми
Трудове рабство в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Трудове рабство в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Часто люди довго не розуміють, що стали жертвами торгівлі людьми. Їхні родичі також можуть не знати про проблему. При цьому кожен має можливість допомогти тому, хто перебуває у рабстві.

Як це зробити – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Як допомогти людині, яка перебуває в рабстві

У першу половину 2021 року українці найчастіше потрапляли у трудове рабство у Польщі. В Україні за той же період у рабство потрапило втричі більше людей, ніж за весь 2020 рік.

Якщо ви підозрюєте, що людину можуть примушувати до праці, завжди можна поговорити з нею. Наприклад, запитати, звідки вона, чи давно тут працює, чи є у неї трудовий договір, чи дотримуються домовленості щодо неї, як до неї звертаються.

Якщо людина мігрант, можна запитати, чи має вона необхідні документи.

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Крім того, потрібно постаратися налагодити контакт з людиною. Головне, щоб у неї було бажання врятуватися.

З 2000 року представництво Міжнародної організації з міграції в Україні допомагає постраждалим від торгівлі людьми.

МОМ надає медичну, психологічну допомогу, допомагає влаштуватися працювати, повернутися до звичного життя.

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Так, держава може надати статус потерпілого від трудової експлуатації, який дає право на різну допомогу:

  • Медичну
  • Підтримку соціальних служб
  • Разову грошову допомогу

Для отримання такого статусу треба звернутися до поліції, щоб там відкрили провадження та визнали людину постраждалою стороною. Потім постраждала особа звертається до місцевих органів самоврядування, вони проводять співбесіду з нею, перевіряють усі факти та підтверджують статус.

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