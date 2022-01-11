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Як потрапити до країни, де не визнають вашої вакцини? Відповідь МОЗ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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11 січня, 18:03
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Незабаром українці зможуть згенерувати у додатку "Дія" сертифікат про вакцинацію бустерною дозою – як це допоможе туристам
Зараз український сертифікат про вакцинацію визнають 52 країни світу.
Зараз український сертифікат про вакцинацію визнають 52 країни світу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Люди, які зробили щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVac, можуть подорожувати країнами, де не визнають цієї вакцини. Однак для цього потрібно отримати бустерну дозу препаратами Pfizer чи Moderna.

Про це повідомили у МОЗ, пише "Українська правда".

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Після отримання додаткової дози українці зможуть створити нові COVID-сертифікати. У документі вказуватиметься лише вакцина, якою зробили останнє щеплення. Тож при в'їзді до країни проблем із щепленням не буде.

Сформувати сертифікат, який також буде зеленим, можна буде наприкінці січня, для цього потрібно надіслати запит до програми "Дія". Поки функція не доступна, люди із бустерною дозою можуть використовувати старі сертифікати про вакцинацію двома дозами.

При цьому в МОЗ радять вивчити правила в'їзду в країну перед подорожжю. Адже кожна країна може запроваджувати додаткові правила для перетину кордону.

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Якою вакциною роблять щеплення?

Хоч би якою вакциною щепилися до цього, то для бустерної дози рекомендують або Moderna, або Pfizer. Наприклад, якщо два перші щеплення були CoronaVac, то для третьої підійде лише Pfizer.

Новий сертифікат діятиме 270 діб. У "Дії" він з'явиться наприкінці січня. Нових обмежень для тих, хто від бустерної дози відмовиться, поки що вводити не планують.

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