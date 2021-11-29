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Як правильно кашляти в епоху COVID-19? Основні рекомендації

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 листопада, 14:06
В закладинки
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Багато людей не дотримуються елементарних правил та наражають на небезпеку інших
Лікарі рекомендують дотримуватись кількох основних правил.
Лікарі рекомендують дотримуватись кількох основних правил. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мало людей дотримуються усіх рекомендацій щодо того, як правильно кашляти, щоб не заразити інших. В період сезоннного грипу та загострення ситуації з коронавірусом це питання ще більш актуальне.

Центр громадського здоров'я МОЗ оприлюднив основні рекомендації.

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Що таке етикет кашлю

Це правила поведінки людини із кашлем, що запобігають розповсюдженню інфекцій повітряним і крапельним шляхом.

Щоб не стати причиною інфікування оточуючих слід дотримуватися таких рекомендацій:

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  • Під час кашлю та чхання затуляйте рот і ніс одноразовам носовичком або серветками, а після використання – викиньте їх у смітник. Не торкайтеся руками обличчя (очей, носа, губ).
  • Кашляйте і чхайте у згин ліктя, якщо серветки чи носовичка нема. Прикривання рота і носа долонею призводить до поширення інфекції через руки і побутові предмети. Якщо вже так сталося — слід потім помити руки з милом. За відсутності такої можливості — користуйтеся антисептиком.
  • Не забувайте, що в громадських місцях потрібно обов'язково носити маску. Дотримуйтесь фізичної дистанції.

Лікарі також радять залишайтися вдома, якщо ви почуваєтеся зле.

Яка причина кашлю без ознак ГРВІ у дитини

Найчастіше батьки упевнені, що поява сухого кашлю у дітей пов'язана з глистами. Лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський не згоден із цим. Він пояснив, що викликає таку реакцію дитячого організму й як позбутися кашлю. За словами лікаря, існують дві основні причини:

Перша – алергічна реакція.

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Тоді батькам потрібно проаналізувати , в яких саме умовах виникає кашель і що відбувається, коли він зникає.

З'явився кашель? Що тоді було до нього? Чим дитина дихала? Де вона перебувала? Можливо, поруч із якимось звіром, – навів приклад Євген Комаровський.

Друга – реакція організму дитини на параметри повітря.

Якщо дитина дихає теплим і сухим повітрям , вона практично завжди кашляє, – пояснив ведучий рубрики "Запитай у Комаровського". – При цьому у дитини в легенях накопичується сухий слиз. Коли дитина виходить на вулицю й починає дихати нормальним повітрям, у неї знову з'являється кашель, тому що організм намагається очиститися від слизу.

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