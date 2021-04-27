Русский
$ 27,86
33,65
  1. Новини України

Як святкувати Великдень і травневі на карантині: Степанов звернувся до українців

27 квітня, 09:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Попереду тривалі великодні вихідні, а потім ще й травневі свята – є кілька правил, щоб не допустити спалаху COVID-19

Під час Великодня та травневих свят нових карантинних обмежень не буде. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як будуть працювати церкви, і звернувся до українців з проханням. Про це він сказав на брифінгу.

Реклама

За його словами, попереду досить небезпечний з точки зору епідеміології період – тривалі вихідні через Великдень і травневі свята.

Як українцям святкувати на карантині

  • Максимально утриматися від збільшення контактів з іншими людьми.
  • Уникати скупчень людей.
  • Носити маски.
  • Дотримуватися особистої гігієни.
  • Відкласти поїздки до друзів або родичів – святкувати у вузькому сімейному колі.

На свята жодних нових обмежень

"Міністерство охорони здоров'я не планує подавати уряду будь-які додаткові обмеження на Великдень. Ми будемо жити в тих умовах, в яких зараз живемо – з тими обмеженнями і правилами, які є на сьогодні", – заявив Степанов.

Що буде в церквах на Великдень

  • Тривалість богослужінь за часом буде зменшена, але буде збільшена їхня кількість.
  • Тимчасово заборонено фізичний контакт під час обрядів: поцілунки хрестів, ікон.
  • Пенсіонерам рекомендується утриматися від відвідування церков.
  • Під час перебування у церкві або біля неї необхідно бути в масці.
Реклама


Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна виходить з третьої хвилі COVID-19. Як пояснював Степанов, рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях країни і в Києві.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин Великдень травневі свята Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)Інші новини
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)Новини ЖКГ
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
В Україну знову йдуть заморозки – прогноз погоди на початок тижня (карта)
В Україну знову йдуть заморозки – прогноз погоди на початок тижня (карта)Україна
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валют
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валютФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти