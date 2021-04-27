Як святкувати Великдень і травневі на карантині: Степанов звернувся до українців

Під час Великодня та травневих свят нових карантинних обмежень не буде. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як будуть працювати церкви, і звернувся до українців з проханням. Про це він сказав на брифінгу.
За його словами, попереду досить небезпечний з точки зору епідеміології період – тривалі вихідні через Великдень і травневі свята.
Як українцям святкувати на карантині
- Максимально утриматися від збільшення контактів з іншими людьми.
- Уникати скупчень людей.
- Носити маски.
- Дотримуватися особистої гігієни.
- Відкласти поїздки до друзів або родичів – святкувати у вузькому сімейному колі.
На свята жодних нових обмежень
"Міністерство охорони здоров'я не планує подавати уряду будь-які додаткові обмеження на Великдень. Ми будемо жити в тих умовах, в яких зараз живемо – з тими обмеженнями і правилами, які є на сьогодні", – заявив Степанов.
Що буде в церквах на Великдень
- Тривалість богослужінь за часом буде зменшена, але буде збільшена їхня кількість.
- Тимчасово заборонено фізичний контакт під час обрядів: поцілунки хрестів, ікон.
- Пенсіонерам рекомендується утриматися від відвідування церков.
- Під час перебування у церкві або біля неї необхідно бути в масці.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна виходить з третьої хвилі COVID-19. Як пояснював Степанов, рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях країни і в Києві.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня
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