Як святкувати Великдень і травневі на карантині: Степанов звернувся до українців

Попереду тривалі великодні вихідні, а потім ще й травневі свята – є кілька правил, щоб не допустити спалаху COVID-19

Під час Великодня та травневих свят нових карантинних обмежень не буде. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як будуть працювати церкви, і звернувся до українців з проханням. Про це він сказав на брифінгу.

Реклама

За його словами, попереду досить небезпечний з точки зору епідеміології період – тривалі вихідні через Великдень і травневі свята.

Як українцям святкувати на карантині

Максимально утриматися від збільшення контактів з іншими людьми.

Уникати скупчень людей.

Носити маски.

Дотримуватися особистої гігієни.

Відкласти поїздки до друзів або родичів – святкувати у вузькому сімейному колі.

На свята жодних нових обмежень

"Міністерство охорони здоров'я не планує подавати уряду будь-які додаткові обмеження на Великдень. Ми будемо жити в тих умовах, в яких зараз живемо – з тими обмеженнями і правилами, які є на сьогодні", – заявив Степанов.

Що буде в церквах на Великдень

Тривалість богослужінь за часом буде зменшена, але буде збільшена їхня кількість.

Тимчасово заборонено фізичний контакт під час обрядів: поцілунки хрестів, ікон.

Пенсіонерам рекомендується утриматися від відвідування церков.

Під час перебування у церкві або біля неї необхідно бути в масці.

Реклама



Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна виходить з третьої хвилі COVID-19. Як пояснював Степанов, рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях країни і в Києві.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама