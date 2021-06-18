Як пройти вакцинацію в МВЦ – особистий досвід і 10 корисних порад

Корисна інформація для тих, хто хоче зробити щеплення від "корони", але боїться стовпотворіння і побічних ефектів

Коли я стояв перед кордоном муніципальної варти, чекаючи черги, натовп бажаючих вакцинуватися знімало телебачення. Ця картинка – тисячі людей на спеці – ніяк не мотивує піти до Міжнародного виставкового центру і зробити щеплення. Але не все так страшно, як здається з випуску вечірніх новин.

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Ось 10 практичних порад для тих, хто вирушає за вакциною до МВЦ. І кілька цікавих спостережень від кореспондента "Сьогодні", який чесно простояв в черзі близько трьох годин.

1. Заздалегідь зареєструйтеся.

Кілометрова черга до МВЦ, яку показують телевізори, – це не для тих, хто зареєструвався заздалегідь. можна зареєструватися на сайті HELSI.ME, вибрати для себе зручний день тижня і час для вакцинації.

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Можливо, доведеться простояти в черзі годину-півтори. Так сталося зі мною. Прийом затримувався приблизно на півтори години порівняно з вказаними в талоні часом.

Щоб записатися на прийом для вакцинації, потрібно спершу встановити додаток "Дія" та через нього зареєструватися в листі очікування на щеплення. Це не складно. Знайшов дуже толково описану процедуру електронної реєстрації.

Також читайте докладніше в матеріалі "Сьогодні", як записатися на вакцинацію в МВЦ онлайн.

2. З собою потрібно взяти паспорт і ІПН.

Це потрібно, щоб медики заповнили якісь свої документи. Це всі документи, які від вас знадобляться.

3. Після реєстрації на HELSI.ME ви отримаєте електронний талон

Там буде час прийому в МВЦ і точне місце – найімовірніше, це павільйон №4. Вхід до нього з вул. Митрополита Шептицького. Талон не обов'язково роздруковувати, можна буде показувати його на смартфоні.

4. Де вхід на вакцинацію, ви побачите за величезним скупченням людей.

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Очевидці кажуть, краще записуватися на післяобідній час. Тоді людей поменше. "Загальна черга" – нічого не означає для тих, хто вже записався до черги електронної.

Обходьте тих, хто вишикувався в живу чергу, зайдіть за ворота перед входом в павільйон. Якщо хтось запитує у вас "номер", скажіть, що ви за електронним записом. Пройдіть через ворота, підійдіть до огорож, поруч з якими – муніципальна варта. Там запрошують за часом: "Проходьте ті, хто записався на 12:15" (як я).

Де саме в МВЦ роблять вакцинацію, відразу легко визначити за чергою, яка іноді розтягується на кілометр. Фото: УНІАН

5. Вся процедура може зайняти 1-3 години. Іноді бувають затримки.

Медики не встигають всіх прийняти вчасно. Про причини пізніше.

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Але, по-перше, так буває не кожен день. Може бути, вам пощастить, і ви пройдете швидко.

По-друге, якщо ви попередньо зареєструвалися, вам точно не доведеться чекати багато годин, також не потрібно буде стояти в черзі – просто періодично треба повертатися до муніципальної варти і уточнювати, на який час зараз пропускають.

Проте радимо запастися часом і терпінням. Одягніть головний убір, візьміть з собою пляшку води. На вулиці цими днями жарко.

Коли прийом у лікарів затримується, ті, хто зібрався перед входом, починають нервувати. Жінка на ім'я Наталя при мені зателефонувала на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0 800 505 201.

"Це ж НП – тут тисяча людей смажиться під сонцем по кілька годин. Жодної соціальної дистанції! Куди дивиться Ляшко? Чому не забезпечили умови?"

На гарячій лінії їй незворушно відповіли, що вакцинація у нас – справа добровільна. Ніби як не подобається – не чекай. Але все ж ми радимо витратити кілька годин і пройти цю процедуру.

Заснув в очікуванні щеплення – фото автора

6. Коли вас пропустять за огорожу, великих затримок вже не буде.

На вході до будівлі МВЦ у вас ще раз перевірять талон реєстрації, попросять показати паспорт, виміряють температуру і пропустять всередину.

7. Треба піднятися на третій поверх, можна скористатися для цього ліфтом.

Ви потрапите до гігантського ангару, де до вас підійде медсестра і проводить до однієї з вільних медбригад, які здійснюють вакцинацію. Незважаючи на те, що робота нервова, всі медики виглядають спокійними і доброзичливими.

8. Якщо у вас немає декларації з сімейним лікарем, її вам зроблять прямо тут, на місці. Це безкоштовно.

Але займе додатково хвилин 30. Те, що приходять люди без декларацій (як я, наприклад), – це одна з причин того, що черга рухається повільніше, ніж треба.

Друга причина, як мені здалося, в тому, що іноді закінчується вакцина. Черга завмирає, потім приїжджає група медиків з великими пластиковими ящиками – і черга знову отримує "прискорення".

9. Після уколу вам треба залишитися в "ангарі" ще на 30 хвилин.

Вас попросять заповнити кілька документів, запитають про хронічні захворювання (не можна приховувати – жодні захворювання не будуть протипоказанням, окрім застуди з температурою в момент прийому) і зроблять укол. Потім вас проводять в спеціальне місце і запропонують посидіти тут хвилин тридцять. Ніхто насильно не триматиме – але радимо скористатися: в перші півгодини можуть проявитися серйозні алергічні реакції – наприклад, шок, набряк Квінке.

Краєм ока я помітив приміщення для реанімації. Там було п'ять місць, всі вони були порожні. Вакцина CoronaVac/SinoVac, яку зараз колють в МВЦ, показує, ймовірно, найменшу кількість ускладнень серед всіх інших.

До числа поширених ускладнень від CoronaVac належать:

почервоніння і свербіж в місці уколу;

підвищення температури;

кашель.

Але і вони рідкісні. Можуть проявлятися протягом 1-2 днів, а потім пройти без специфічного лікування.

10. Перед уколом вам скажуть, де і коли робитимуть друге щеплення.

Також вам видадуть картку з докладними відомостями про те, куди треба звернутися, щоб заздалегідь домовитися про прийом. Друге щеплення не обов'язково робити в МВЦ, для цього є і низка інших місць.

Медики в "ангарі" для щеплень – спокійні і доброзичливі, незважаючи на те, що робота у них нервова. Фото: УНІАН

Висновок такий:

Коли говорять про кілометрові черги, багато годин очікування, неорганізованість – це все неправда. Так, через МВЦ зараз проходить велика кількість людей. Непросто організувати роботу такого масштабу. Але ситуація виглядає організованою і керованою. Невеликі затримки в часі не беруться до уваги.

Україна трохи запізнилася з початком вакцинації. Але той факт, що МВЦ працює, – приємно радує. Варто скористатися з'явилася можливістю, захистити себе і своїх близьких.

Робота над помилками

А ось кілька поширених неправильних суджень, які мені довелося чути, готуючись до вакцинації:

1. CoronaVac – ненадійна вакцина. Вірогідність захворіти після неї – 30-40%. Дочекаюся, поки завезуть вакцину Moderna або Pfizer.

Це неправильно! Ви можете дочекатися не Moderna, а інфекції. CoronaVac знижує ймовірність захворювання на 60-80%. Але ще важливіше, що він на 100% захищає від тяжкого перебігу хвороби. Тобто навіть якщо ви захворієте після щеплення, реанімація, штучна вентиляція легенів, ускладнення скорочуються до мінімуму.

2. Боюся ускладнень після вакцини.

Такий ризик дійсно є. Можуть бути неприємні симптоми і температура, але це все мине за кілька днів. Врахуйте, що вже після першої дози ваші шанси підчепити заразу падають, а після другої – скорочуються до мінімуму.

3. Я не потраплю до Євросоюзу з такою щепленням, адже ЄС не визнає цю китайську вакцину

Передусім краще думати не про ЄС, а про своє здоров'я. А щодо ЄС, то тут є два варіанти: вони можуть через деякий час схвалити CoronaVac. Другий варіант, ви можете захистити своє здоров'я зараз цією вакциною. Потім спробуйте ревакцинувати "політично правильною". Не відкладайте це на потім.

Як я почуваюся після вакцини

Все нормально. Місце уколу не болить і не опухло. Температури немає.

Але дуже хочеться спати. А також весь час хочу пити. З моменту щеплення минуло шість годин. За цей час я випив три літри "Миргородської". Загуглив – зазначається, що все це нормально. Радять пити мінеральну воду, а не звичайну.

Після щеплення радять скоротити фізичні навантаження, заняття спортом. Ненадовго – всього на кілька днів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мережу пунктів вакцинації в Києві планується розширити. Вакцинувати збираються почати в ТРЦ.

Також стало відомо, що окрема кампанія вакцинації стартувала для депутатів Верховної Ради. Їх закликають зробити щеплення. Колють нардепам Pfizer, а не ось це ось...

Термін придатності деяких вакцин, які були привезені до України навесні, вже закінчується. Вихід в даному разі, який стояв перед державою, – це прискорити терміни вакцинації.