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Як працює вакцина AstraZeneca? У МОЗ пояснили

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 18:00
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Зазначимо, що інтервал між введеннями вакцини становить 4-12 тижнів, а для повної вакцинації необхідні 2 дози
Вакцина доступна у центрах масової вакцинації та пунктах щеплень
Вакцина доступна у центрах масової вакцинації та пунктах щеплень / Фото: Колаж: Сьогодні

AstraZeneca – це векторна вакцина, яку розробила шведсько-британська компанія разом з Оксфордським університетом. Вона схвалена ВООЗ, ЄС, Канадою, Індією та багатьма іншими країнами для екстреного використання.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Вакцина, вироблена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Наскільки ефективна вакцина

Дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу "Дельта" та 86% для штаму "Альфа". Про це свідчать дані досліджень у реальних умовах, тобто після того, як десятки мільйонів людей у всьому світі зробили щеплення цією вакциною.

"Вакцина на 80% зменшує ризик заразитися COVID-19 та майже у два рази зменшує ризик інфікувати ваших невакцинованих близьких і рідних, якщо ви все ж таки захворієте", – йдеться у повідомленні.

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Як вона працює

AstraZeneca використовує безпечний вірус застуди, у який вмонтована "інструкція" для виготовлення специфічних білків коронавірусу.

Вектор доставляє цю "інструкцію" в клітини організму людини. Клітини починають виробляти цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини до нього.

Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

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З чого складається

Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь.

Допоміжні речовини:

  • L-гістидин та L-гістидин гідрохлорид моногідрат;
  • динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA);
  • магнію хлорид;
  • етанол;
  • полісорбат 80;
  • натрію хлорид;
  • сахароза;
  • вода для ін’єкцій.

Інтервал між введеннями вакцини 4-12 тижнів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.

Які COVID-вакцини довше захищають від штаму

Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу.

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрона" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід наголосив, частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно щепилися бустерною дозою.

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