Як зараз виглядає Чорнобильська АЕС: відео з висоти пташиного польоту

26 квітня виповнюється 35 років з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства

Сьогодні, 26 квітня, з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції, найбільшої катастрофи в історії ядерної енергетики, виповнилося 35 років. У 2021 році цей день пам'яті припадає на понеділок.

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До 35-річниці аварії на ЧАЕС "Сьогодні" зняли зону відчуження з висоти пташиного польоту.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 26 квітня 1986 року близько о 1:24 ночі під час технічних робіт на енергоблоці № 4 стався вибух, який призвів до повного руйнування реактора і пожежі будівлі.

У перші моменти аварії було відключено обладнання 4-го енергоблоку і зупинено сусідній 3-й енергоблок. Через аварію стався викид, за різними оцінками, до 14⋅1018 бекерель, що відповідає приблизно 380 мільйонам кюрі радіоактивних речовин, в тому числі ізотопів урану, плутонію, йоду-131, цезію-134, цезію-137, стронцію-90. Аварія оцінена за 7 рівнем Міжнародної шкали ядерних подій INES.

Безпосередньо під час вибуху на 4-му енергоблоці загинула одна людина і ще одна померла від травм на наступний ранок. Пізніше сотню постраждалих евакуювала до лікарні, у 134 осіб, співробітників ЧАЕС, членів пожежних та рятувальних команд, розвинулася променева хвороба.

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Для ліквідації наслідків аварії була створена спеціальна комісія, залучено приблизно 240 тисяч осіб. Загальна кількість ліквідаторів в період 1986-1987 рр. становила, за різними підрахунками, від 600 до 900 тисяч осіб.

Раніше ми повідомляли, що СБУ оприлюднила секретні документи КДБ про аварію на Чорнобильській АЕС.

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід з подорожей Чорнобильською зоною відчуження від "Сьогодні".

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