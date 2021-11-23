Як згенерувати і що може піти не так: розповідаємо все про COVID-сертифікати

Користувачі "Дії" почали все частіше скаржитися на те, що система їх не бачить

В Україні все більше посилюється перевірка документів про вакцинацію – COVID-сертифікатів. Крім цього, додаток "Дія" постійно оновлюється і 22 листопада в нього знову були внесені зміни. Тепер кожен зможе отримати сертифікат про одужання, а також згенерувати його для своєї дитини.



"Сьогодні" відповідають на головні питання про COVID-сертифікати.

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Які є сертифікати?

Існує два види сертифікатів: внутрішній – для використання в Україні, міжнародний – для перетину кордону. І якщо перший можна створити тільки в додатку "Дія", то другий – і в додатку, і на порталі "Дія". У мережі все частіше поширюються фейкові додатки. Так, нещодавно в Миколаєві кіберполіція викрила 15-річного підлітка, який продавав фейкову "Дію" в месенджері за суму від 250 до 650 гривень.

Чим відрізняються кольори сертифікатів?

Це питання – одне з найпоширеніших, часто з квольорами сертифікатів виникає плутанина.



Електронні COVID-сертифікати діляться на два типи: жовтий і зелений. Після першого щеплення ви отримуєте жовтий, після другої – зелений, який свідчить про повний курс вакцинації. Тільки зелений сертифікат підійде для поїздок за кордон, дійсним він буде вважатися на 14 день після другого щеплення.

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Де отримати COVID-сертифікат?

Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря. Його видають після двох доз вакцини, він потрібен для підтвердження статусу вакцинації всередині України.

Він повинен містити печатку лікарні, підписи лікаря, ваше ім'я і прізвище, а також назву вакцини.

Другий варіант – згенерувати сертифікат у додатку "Дія" або на порталі. Такий вид сертифікатів містить QR-коди, які потрібні для перетину кордону. Українські електронні сертифікати визнані в ЄС і саме вони знадобляться для поїздок за кордон.

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Як згенерувати електронні COVID-сертифікати?

Алгоритм завантаження електронних сертифікатів досить простий:

встановлюємо додаток "Дія" на телефон

вибираємо розділ "Послуги"

вибираємо опцію COVID-сертифікат

проходимо верифікацію, наприклад, за допомогою фото

натискаємо "Отримати сертифікат"

Основні проблеми

Користувачі часто скаржаться на те, що при завантаженні сертифіката система їх не бачить. В основному це відбувається через помилки в прізвищах і назвах вакцини, які допускають лікарі при внесенні даних.

При виникненні питань і проблем можна звернутися в службу технічної підтримки програми "Дія" та в чат додатку

Скільки діє сертифікат?

Після отримання другої дози сертифікат діє рік. Для того, щоб його продовжити, вам треба оновити додаток "Дія". Подальша доля сертифікатів невідома. Є ймовірність, що в Україні будуть проводити ревакцинацію, що продовжить дію сертифіката.

Четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається найвищий рівень вакцинації, а за підробку COVID-сертифікатів вже виносяться перші вироки.