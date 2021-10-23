Як знизити стрес від переведення годинників і чим воно корисне: поради психолога

У деяких людей на адаптацію до переходу на зимовий час може піти до двох місяців

Люди можуть по різному переносити переведення годинників. / Фото: Колаж: Сьогодні

О 4 ранку 31 жовтня Україна переходить на зимовий час. Це означає, що стрілки годинника потрібно перевести на годину назад.

Через перехід з літнього на зимовий час і навпаки не раз виникали дискусії. Тепер свою думку сайту "Сьогодні" висловила психолог, і її висновки виявилися досить несподіваними.

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Не загрузнути в рутині

Кандидат психологічних наук, член "Національної псіхологічесской асоціації" Ольга Плетка вважає, що переведення годинників може бути корисним для людей.

"Потрібно розуміти одне – людина вміє пристосовуватися. Якби людство не могло б цього робити, то не вижило б. Переходи з одного часу на інший, переходи з однієї роботи на іншу, інші зміни в житті – все це стимулює мозок розвиватися. Таким чином людина не загрузне в рутині. До речі, були біологічні експерименти, коли дерево садили в суперумови, то воно гинуло. Але виживало при вітрі і невеликому пошкодженні зайцями", – розповіла вона.

Як і на кого впливає переведення годинників

За словами Ольги Плетки, для тих, хто відчуває дискомфорт після переведення стрілок, є маса порад, як його мінімізувати.

"При переході на зимовий час можна виділити кілька особливостей, на які потрібно звернути увагу. Коли переводиться час, то наш ритм збивається. Адаптаційні можливості організму дозволяють відновити його через десь два тижні. Але тим людям, які метеозалежні більше за інших, на це потрібно більше часу. Наприклад, місяць-два", – пояснює психолог.

Окрему увагу вона звертає на людей, які знаходяться в нестабільному психічному стані – у кого апатія або побутова депресія.

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"У таких випадках потрібно звернути більше уваги на майбутнє переведення годинників. Потрібно дати собі спокій, трохи відпочити, уповільнити ритм життя до того моменту, поки настане час переводити стрілки. Крім того, собі можна допомогти тим, що за тиждень до переходу на зимовий час краще вставати на 15-20 хвилин пізніше. Таким чином під час "Х" людина вже буде готова до нововведення. Це знизить стрес", – додала Ольга Плетка.

Навіщо переводити годинник

Переведення годинника стало для України вже традиційним – це роблять із 1981 року. Тоді вважалося, що зимовий час допоможе ефективніше використовувати світловий день і економити електроенергію. Однак пізніше все таки з'ясували – економія електроенергії при переводі годинників мізерна, від 1 до 3%, а іноді навіть менше.

Але для України переведення годинників все таки дуже важливе. Ми повинні жити в зимовому часі, так як де-факто країна розташована в двох часових поясах. Це означає, що якщо залишити в Україні літній час, то жителям західних областей в грудні доведеться починати робочий день в темряві, тому що сонце там о 9:00 тільки з'явиться з-за обрію (при переведенні годинників на "зимовий" час – о 8:00).

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