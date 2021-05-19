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Як посилання на порносайт з'явилося в підручнику? Перший коментар Авраменко

19 травня, 17:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Автор підручника Олександр Авраменко вперше прокоментував інцидент з порносайтом в його книзі – він не виключає, що це справа рук недоброзичливців

Підручник Авраменко з забороненим посиланням. Колаж "Сьогодні"

Підручник Авраменко з забороненим посиланням. Колаж "Сьогодні"

Відомий педагог з української мови Олександр Авраменко прокоментував посилання на порносайт в своєму підручнику. За його інформацією, до осені 2020 року сайт novomirgorod.com був одним з порталів про Новомиргородський район Кіровоградської області, але після зміст порталу змінився.

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"Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником "Українська мова. 10 клас" (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). Novomirgorod – назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородського району змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього сайту Новомиргорода", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Авраменко запевнив, що раніше це був звичайний сайт про район. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

Авраменко запевнив, що раніше це був звичайний сайт про район. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

Авраменко зазначив, що видавництво "Грамота" ще 17 травня звернулося до кіберполіції з проханням заблокувати порносайт, проте 19 травня новина з соцмереж поширилася в ЗМІ. Розглянути скаргу правоохоронці обіцяли протягом десяти днів. Авраменко не виключив, що крім банальної історії з втратою прав на сайт, історія з посиланням може бути націлена на нього особисто.

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"Чому це сталося саме з моєю книжкою? Цього року на конкурс я подав чотири підручники – і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів. Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є і в мене. А може, це просто прикрий збіг. Боляче", – підсумував він.

Заява в кіберполіцію. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

Заява в кіберполіцію. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

Нагадаємо, раніше в двох підручниках з історії України для учнів старших класів зобразили карту України без окупованого Росією Криму.

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