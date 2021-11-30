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СЬОГОДНІ Новини України

Як уберегтися від нових штамів COVID-19? Розповіли у МОЗ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
30 листопада, 07:00
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Не забувайте регулярно провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхню
В Україні нові штами коронавірусу. Фот: колаж "Сьогодні"
В Україні нові штами коронавірусу. Фот: колаж "Сьогодні"

В Україні з'явився новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Тому, щоб уберегтися від нових штамів і зупинити швидке поширення COVID-19, потрібно дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Відповідні правила опублікували у МОЗ.

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Рекомендації від МОЗ

  • Вакцинуйтеся.
  • Мийте руки з милом, користуйтеся антисептиками.
  • Носіть маску, прикриваючи ніс та рот.
  • Дотримуйтесь дистанції в 1,5 м.
  • Чихайте і кашляйте у серветку чи згин ліктя.
  • Не торкайтеся обличчя.
  • Регулярно провітрюйте приміщення, дезінфікуйте поверхню.
  • Дотримуйтесь самоізоляції

Чи є випадки зараження "Омікроном" в Україні?

Станом на 29 листопада в Україні не було виявлено штам "Омікрон". Водночас всі зразки, які не будуть визначені як "Дельта"-штам підлягатимуть обов’язковому повногеномному секвенуванню.

Міністерство закордонних справ уже рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до країн, де виявили штам "Омікрон".

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