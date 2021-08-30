Як вчитися? Що кажуть у ВООЗ про роботу шкіл під час пандемії

За словами організації вчителя і весь шкільний персонал повинні бути вакциновані

Школи під час пандемії повинні бути відкритими. Колаж: "Сьогодні"

Школи повинні бути відкритими, вчителя вакциновані – таку заяву зробила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) про роботу шкіл під час пандемії.

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Про це повідомляє The Guardian.

"Пандемія викликала найбільш катастрофічні руйнування на освіту в історії. Життєво важливо, щоб навчання в класі тривало увесь час", – сказав Ганс Клюге, глава ВООЗ Європейського регіону.

Клюге сказав, що, хоча пандемія триває, безпечне навчання дітей в умовах фізичної школи має першорядне значення для їх освіти, психічного здоров'я та соціальних навичок, і має стати першочерговим завданням для уряду.

"Ми закликаємо всі країни тримати школи відкритими і настійно закликаємо всі школи вжити заходів для мінімізації ризику Covid-19 і поширення його різновидів протягом нового навчального року", – сказав Клюге в спільній заяві з заступником регіонального директора. Дитячого фонду ООН для Європи і Центральної Азії Філіп Корі.

Обидві організації заявили, що вчителі та інший шкільний персонал повинні бути основними цільовими групами для національних програм вакцинації, додавши, що всі діти у віці від 12 років і старше також повинні бути вакциновані.

З якого віку і чим можна щепити дітей від коронавіруса

В Україні від коронавіруса можна вакцинувати дітей від 12 років і тільки одним препаратом, хоча ця вимога не є обов'язковою.

"Зараз вже є рішення, яке дозволяє вакцинувати дітей і підлітків від 12 років, але тільки вакциною Pfizer. Тільки по відношенню до цієї вакцини доведені дані за профілем безпеки та ефективності. Це не обов'язкова вимога, і це вимога по суті є опцією батьків, якщо у них є дитина з важкими супутніми соматичними захворюваннями або має імунодефіцит. Ця опція якраз передбачається для того, щоб захистити дитину від важкого перебігу коронавирусной хвороби", – розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.

Чи будуть в Україні карати нещеплених

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В Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи для невакцинованих. Для того, щоб вводити будь-які заходи, потрібно переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації.

Про це заявив Головний санітарний лікар України Ігор Кузин в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Спочатку треба всіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишилися одні противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі заходи. Однак я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи", – прокоментував Кузін.

Він розповів, що може бути принцип: вакцинують або тестуйся.

"Одним із шляхів, як балансувати між забороною та дозволами, є варіант, коли невакцинованих можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю", – повідомив він.

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