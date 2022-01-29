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Як вдало вибрати професію? Поради від фахівців (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 09:39
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Від обраної професії залежить рівень заробітної плати

Роботодавці найчастіше шукають продавців, водіїв та вантажників. А найбільшу зарплату пропонують IT-фахівцям, стоматологам, телеведучим – такі дані онлайн-сервісів із працевлаштування. Як заздалегідь вибрати затребувану професію?

Професія мрії

У сільській школі поряд з лінією фронту діти мріють про мирні професії.

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"Хочу в майбутньому стати психологом. Із самого дитинства мріяла розбиратись в людях", — каже учениця костянтинівської школи Анастасія Железняк.

"Я хочу стати вчителем молодших класів. Найбільше мене тягне до цієї професії", — ділиться мрією учениця костянтинівської школи Дар'я Омелич.

Це єдина школа села Костянтинівки, поблизу Мар’їнки. У випускному класі — десятеро учнів.

"Ми проводили декілька разів евакуацію дітей. І в загалі, ці діти, цей одинадцятий клас, вони були в той момент 5-6 клас, і їм було важко це сприйняти", — розповідає вчителька костянтинівської школи Яна Кукулевська.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

Попри численні складнощі прифронтового життя, випускники цього закладу їдуть вчитися до вишів Харкова, Дніпра, Києва. А зробити вдалий вибір майбутньої професії допомагає Фонд Ріната Ахметова.

"Онлайн-урок Фонду Ріната Ахметова з вибору своєї професії є дуже важливим. Важливо визначитись зі своєю професією, обрати її й прокидаючись, посміхатися, коли ти йдеш на роботу.

Школярів ознайомлюють із популярними й затребуваними напрямками. Онлайн-урок проводять зірки телебачення, спорту та сцени. Такий досвід надихає багатьох.

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"Сучасний світ дуже швидко змінюється. Будь-яка затребувана сьогодні професія може стати незатребуваною за 10-20 років. Тому ви маєте бути готові навчатися протягом усього життя", — каже ведуча телеканалу Україна Анна Панова.

Школярам допомагають виявити здібності та дають можливість поставити запитання. 17-річний Данило Жигайло запитав у ведучого каналу Україна Олексія Суханова:

"Чи був у вас страх ставити питання під час інтерв’ю з відомою особою, і чи переживаєте ви про те, що ця особа про вас подумає?", — запитав Данило у телеведучого.

Олексій Суханов відповів:

"Я такий як є, і ви маєте бути такими як є. Під жодну ситуацію не треба підлаштовуватися. В тому ваша цінність", — відповів Суханов.

Саме це запитання Данила організатори визнали найкращим з-поміж багатьох. За нього школяр отримує планшет.

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Всеукраїнський онлайн-урок "Твоя суперпрофесія" можна передивитися на сторінках Фонду Ріната Ахметова в соціальних мережах. Це новий формат мотиваційних зустрічей, які проводять із 2018-го року.

"Хотіли б висловити подяку Фонду Ріната Ахметова за організований такий всеукраїнський урок. Діти могли це переглянути, могли на собі відчути, як це. Їм дуже сподобалося", — зазначила вчителька костянтинівської школи Яна Кукулевська.

Онлайн-урок проводять у межах Акції "Рінат Ахметов – Дітям", яка охопила близько мільйона хлопців і дівчат.

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